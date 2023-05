Globo vai fazer mudança na abertura de Mulheres Apaixonadas. Saiba como será

Reprise da novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo terá uma nova abertura

A equipe da Globo decidiu promover uma nova interação com o público da novela Mulheres Apaixonadas, que voltou ao ar no Vale a Pena Ver de Novo. Com a reprise da trama, a emissora decidiu reeditar a abertura da novela para ter a participação dos fãs atuais da história.

A emissora anunciou que vai mudar as fotos que aparecem na abertura da trama, que, atualmente, mostra mulheres anônimas em momentos com suas famílias e amigos. A ideia da emissora é que os telespectadores enviem suas fotos e passem por uma seleção interna na Globo para ter suas imagens exibidas na abertura da trama.

O cadastro das fotos já está aberto no site Gshow, da Globo, e os internautas já podem enviar suas fotos. As imagens vão ser selecionadas pela equipe e apenas algumas vão fazer parte da nova abertura da novela.

A mudança na abertura segue a mesma ideia de quando a novela estreou em 2003. Na época, a Globo também pediu para que os telespectadores enviassem suas fotos e algumas foram selecionadas para a abertura da trama. Na exibição original, a abertura mudava a cada 15 dias para que mais pessoas tivessem a chance de ter suas fotos selecionadas.

Relembre a sinopse da novela Mulheres Apaixonadas:

"Na trama, Helena (Christiane Torloni) vive um casamento de 15 anos e sem grandes emoções com Téo (Tony Ramos) quando reencontra César (José Mayer), um amor do passado que reforça seus questionamentos sobre a vida conjugal. Abalada, ela divide as incertezas com as irmãs Heloísa (Giulia Gam) e Hilda (Maria Padilha). Hilda é casada com Leandro (Eduardo Lago), e Heloísa, com Sérgio (Marcello Antony), por quem nutre um forte ciúme. Helena é diretora da Escola Ribeiro Alves (ERA), cuja dona é a cunhada e amiga Lorena (Susana Vieira), irmã de Téo. Helena está cansada da vida que leva com o músico, com quem adotou o pequeno Lucas (Victor Curgula). Ela não desconfia, mas, na verdade, o menino é filho biológico do marido com Fernanda (Vanessa Gerbelli), antigo caso de Téo. A relação do casal acaba sendo abalada pelo segredo", informou a emissora.

E completou: "No momento do reencontro com Helena, César é viúvo e um neurocirurgião conceituado, que trabalha na mesma clínica onde Luciana (Camila Pitanga), filha de Téo, faz residência. César e Luciana têm um caso em meio ao romance do médico com sua assistente, Laura (Carolina Kasting), desaprovado pelos filhos Marcinha (Pitty Webo), e Rodrigo (Leonardo Miggiorin)".