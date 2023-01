Globo escala ex-namorada de André Marques para substituir Rafa Kalimann em novela

Globo revela quem vai interpretar a personagem que seria de Rafa Kalimann na novela 'Vai na Fé' após a decisão de regravar as cenas

Nesta quarta-feria, 18, a TV Globo anunciou qual foi a atriz escolhida para substituir Rafa Kalimann na novela Vai na Fé, nova trama das 7. A ex-BBB e influenciadora digital chegou a gravar as cenas como a personagem Gisela, mas a emissora não poderá usar as cenas por causa da falta de uma autorização do sindicato. Assim, a produção precisou escolher outra atriz e vai regravar as cenas. A Globo escolheu a atriz Sofia Starling para substituir Rafa Kalimann na trama, informou o site Gshow.

Sofia já atuou nas novelas Malhação – Seu Lugar no Mundo, O Tempo Não Para e Verão 90. Além disso, ela é ex-namorada do apresentador André Marques.

A emissora contou que Sofia vai interpretar a ex-BBB Gisela na novela Vai na Fé. Na história, a personagem vai fazer parte de uma armação contra o cantor Lui Lorenzo (José Loreto). As cenas já estão sendo regravadas.

Vale lembrar que Rafa Kalimann chegou a gravar as cenas com José Loreto em dezembro de 2022. Porém, a Globo não conseguiu a autorização para exibir a sequência da ex-BBB como atriz. Isso porque ela não tem o DRT, que é o registro profissional de atriz. Enquanto ela não tem o documento oficial, a emissora precisa de uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro. Porém, o documento não foi autorizado a tempo. Assim, a emissora optou por substituir a atriz e regravar a cena.

Veja as fotos de Sofia Starling:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Starling (@sofiastarling)