Gabriel Sater revela ritual antes de gravar as cenas da novela Pantanal

Intérprete do Trindade na novela Pantanal, Gabriel Sater revela o que faz antes de entrar em cena com seu personagem e também quando o 'cramulhão' aparece em cena

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 20h53

O ator e cantor Gabriel Sater (40) contou que tem um ritual antes das gravações do remake da novela Pantanal, da Globo. Ele é o intérprete de Trindade, um peão que fez pacto com o 'cramulhão' e incorpara o 'capeta' em algumas cenas. Para se proteger, o artista confessou que faz orações antes das cenas.

“Eu tenho respeito [para] lidar com energias que desconheço a força. Tanto que, antes de começar a trabalhar, tanto antes como depois, eu tenho o meu ritual de orações. Eu sou um homem de muita fé. Não vou dizer que tenho uma religião estabelecida, sigo várias. Não sei se é arrogante falar isso, mas minha boa índole, meu jeito de ser generoso com o mundo, minha boa energia, acho que são o caminho da minha fé”, disse ele para a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo.

Então, o artista também contou sobre um detalhe que cuidou com muita atenção na composição do Trindade: o olhar. Ele disse que se preocupa com o olhar sedutor do personagem. “O olhar é uma das primeiras ferramentas com que eu me preocupei muito, também tomado, incorporado, porque o Trindade, mesmo sem estar encostado, ele tem um olhar que penetra a alma, ele quer ler você pelo teu olho. Se ele te vir na rua, como Trindade, ele quer ter a segurança de um homem que desbrava o Pantanal e o mundo afora no seu cavalo com a sua trouxa de roupa, tudo o que ele precisa está ali, com seu espírito livre”, declarou.

Cena marcante de Gabriel Sater com o pai, Almir Sater, na novela Pantanal

Os telespectadores do remake da novela Pantanal, da Globo, conferiram uma cena memorável na noite desta segunda-feira, 9, com Almir Sater e Gabriel Sater. Pai e filho na vida real, eles interpretam Eugênio e Trindade na história e tiveram a primeira cena juntos nesta noite.

Os personagens se encontraram em uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e fizeram um duelo de músicas que durou alguns minutos na trama. A cena contou com uma forte troca de olhares entre os dois e muitos dedilhados na viola.

Nas redes sociais, a cena fez o maior sucesso! Almir Sater e Gabriel Sater receberam elogios do público da novela. “Que cena, Almir Sater 'duelando' na viola com o filho”, disse um internauta. “Tô babando na cena do Almir Sater com o filho num duelo de viola, que cena perfeita”, afirmou outro. “Eu não estava preparada para ver o filho do Almir Sater, que é a cópia jovem do pai”, escreveu mais um. “Essa cena é arte pura e cristalina”, declarou outro. “Que conexão mais linda entre pai e filho”, comentou um fã.