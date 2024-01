Fuzuê: resumo da novela de 15 a 20 de janeiro

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Miguel decide manter o segredo de Maria

Capítulo 133 - Segunda-feira, 15 de janeiro

Maria Navalha é acolhida, e Rui vai embora sem ser visto. César pega o inventário da fortuna de Maria . Rui conta para Preciosa sobre seu plano contra Maria. Luna recebe a notícia do atropelamento da mãe e vai para o hospital. Lampião tenta animar Mercedes. César vai com Rejane para o hospital visitar Maria. Rui faz uma sugestão para ajudar Preciosa a superar Luna. Maria se desespera ao ver César e passa mal. Pascoal confirma suas suspeitas sobre Rui. Cláudio alerta Alícia sobre as intenções de Heitor. Merreca tenta descobrir o que aconteceu com Maria. A médica revela o diagnóstico de Maria.

Capítulo 134 - Terça-feira, 16 de janeiro

Bebel apoia Maria. Pascoal explica seu plano para Preciosa. Maria pede para Bebel não contar para Luna o seu diagnóstico. César questiona Heitor sobre o paradeiro de Preciosa. Maria exige que Luna, Merreca e Soraya fiquem sempre juntos. Pascoal manda seu advogado preparar uma procuração com os dados de Maria. Maria tenta convencer Merreca a abandonar o crime. Francisco tenta conter os ciúmes ao ver Soraya com Merreca. Pascoal se disfarça de enfermeiro e chega ao hospital. Nero tenta confortar Bebel. Pascoal aplica uma medicação no soro de Maria. Merreca chega ao hospital para proteger Maria. Pascoal tenta fazer Maria assinar a procuração.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 17 de janeiro

Pascoal consegue a assinatura de Maria na procuração. Merreca constata que Maria foi dopada e aciona a médica. Luna se desespera ao saber do estado da mãe. Pascoal vai embora apressado do hospital. Selena conta sua história para Jefinho. Pascoal acerta os detalhes de seu golpe com Vieirae Sandra. Rui paga César pelas pedras preciosas contrabandeadas. Preciosa chega à casa de Pascoal e encontra Sandra. Lampião organiza uma caixa com lembranças para levar para Mercedes. Pascoal se vangloria do golpe que deu em Maria. Bebel avisa a Maria sobre a consulta que marcou com um especialista. Rui aparece na Fuzuê, e Francisco se revolta. Merreca comenta com Miguel sua desconfiança contra Pascoal. Preciosa procura Pascoal.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 18 de janeiro

Pascoal mente para Preciosa. Merreca critica os métodos de Miguel para descobrir quem dopou Maria. Maria conversa com Bebel sobre a ida ao especialista. Luna questiona Bebel ao vê-la com os exames da mãe. César critica Preciosa por ter atrapalhado seus planos com Maria e Luna. Cecília avisa a Miguel que descobriu que Pascoal pode ter causado o atentado contra César. Luna se incomoda com o comportamento de Julião e o repreende. Preciosa afirma a Rui que César desenhará uma nova coleção de joias para ela. César procura Maria. Miguel ouve Bebel falando com o médico de Maria e a questiona.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 19 de janeiro

Bebel confirma o diagnóstico de Maria para Miguel, e o convence a manter segredo para Luna. Julião ouve Francisco reclamar de Luna na Fuzuê. Maria fica mexida com o tratamento carinhoso de César. Alícia não aceita fazer campanha para Heitor. Miguel confronta Julião. Selena fala com sua empresária e mente para Tonico. Mercedes diz a Emília que não quer mais ver Lampião. Vieira sugere que Pascoal arrume um emprego. César aceita a proposta de Preciosa. Pascoal pede para voltar a trabalhar com Heitor, e é expulso. Bebel se surpreende quando Preciosa pede para lançar uma nova coleção na joalheria. Cecília diz a Luna que acredita que Pascoal quer assassinar César. Miguel pede que Maria conte sobre sua doença para Luna.

Capítulo 138 - Sábado, 20 de janeiro

Miguel decide manter o segredo de Maria. Cecília pede para Luna conversar com César. César manda Julião acabar com o romance de Luna e Miguel. Pascoal fala com Preciosa sobre sua volta ao gabinete de Heitor. Maria conta para Rejane sobre seu diagnóstico. Preciosa indica com quem Pascoal deve falar para voltar ao gabinete de Heitor. César convence Bebel a acreditar na iniciativa de Preciosa. Francisco discute com Soraya por ciúmes, e Merreca fica animado. Maria tenta disfarçar o nervosismo diante de Luna. Luna questiona César sobre o dia de seu acidente e o deixa intrigado. Mercedes pede para Vitor entregar uma carta para Lampião. Miguel confronta Julião. Pascoal volta ao gabinete de Heitor como assessor do presidente do partido. César lembra que brigou com Pascoal antes de seu acidente.