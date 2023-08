Fuzuê: resumo da novela de 14 a 19 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Pascoal desliga os aparelhos no leito de Nero na UTI

Capítulo 01 - Segunda-feira, 14 de agosto

Luna e Maria Navalha assistem a um programa de TV sobre o tesouro perdido da Dama de Ouro. César fala com sua filha Preciosa sobre a procura do tesouro da Dama de Ouro. Nero e Francisco se juntam à Alícia na festa da Fuzuê. Luna conversa com o delegado Barreto sobre o desaparecimento de sua mãe. Merreca intimida Luna. Preciosa descobre que seu pai teve uma filha fora do casamento. Luna se encontra com Bartô e as crianças da ONG. Miguel retorna de Portugal e chega à Fuzuê. Merreca arma com seus comparsas um assalto à loja de Nero. Miguel e Luna trocam olhares durante a apresentação das crianças da ONG e se encantam um pelo outro. Preciosa conta a Heitor sobre a herança que recebeu de César. Miguel reencontra Nero, e os dois se emocionam. Luna vê Merreca e os comparsas se preparando para invadir a Fuzuê e aciona o alarme. Pascoal fala com Preciosa sobre Luna. Luna avisa a Miguel sobre os bandidos. Preciosa fica satisfeita com o fracasso da festa da Fuzuê. Miguel se une a Luna para procurar Maria Navalha.

Capítulo 02 - Terça-feira, 15 de agosto

Luna descobre que Miguel é filho de Nero. Pascoal intercepta Barreto para saber sobre a invasão à Fuzuê. Bebel disfarça o incômodo ao ouvir Heitor falar de Nero. Luna fala de sua mãe para Nero, Miguel e Francisco. Barreto leva Luna e Nero para a delegacia. Nero promete ajudar Luna. Pascoal se interessa quando Alícia diz que é fã de Preciosa. Luna comemora seu aniversário com Miguel. Jefinho surpreende Luna em sua casa. Merreca descobre que Luna atrapalhou a invasão à Fuzuê. Preciosa pensa em usar o desparecimento de Maria Navalha a seu favor. Luna encontra novas imagens de sua mãe nas filmagens da câmera de segurança da Fuzuê.

Capítulo 03 - Quarta-feira, 16 de agosto

Luna fica intrigada com as imagens de Maria Navalha no arquivo da câmera de segurança da Fuzuê. Preciosa fala para Pascoal que acabará com a reputação da Fuzuê e dos Braga e Silva. Francisco e Alícia contam para Miguel sobre a real situação da Fuzuê. Luna e Nero encontram um túnel no depósito onde Maria Navalha desapareceu. Preciosa vai à Fuzuê. Bebel sofre ao relembrar o passado. Nero convida Luna para viajar com ele e a família. Heitor instrui sua equipe para criar fake news sobre Nero. Preciosa admira Miguel. Francisco desconfia de Luna. Nero é hostil com Preciosa. Bebel pensa em Nero. Preciosa se faz de vítima para Miguel. A poderosa ouve Otávio Augusto falando sobre o sumiço de Maria Navalha. Repórteres questionam Miguel sobre as fake news postadas na internet. Miguel e Luna entram no carro de Jefinho. Merreca observa Luna.

Capítulo 04 - Quinta-feira, 17 de agosto

Luna discute com Jefinho na frente de Miguel. Merreca segue o carro de Jefinho. Alícia mostra para Nero as fake news postadas pela equipe de Heitor. Jefinho percebe Merreca seguindo o seu carro. Nero decide falar com a imprensa e acaba tendo um infarto durante a coletiva. A polícia para o carro de Jefinho e Merreca foge sem ser visto. Preciosa manda Pascoal confirmar a morte de Nero. Miguel e Luna chegam ao hospital. Bebel sofre por Nero. Pascoal se disfarça de médico, e Luna o aborda. Francisco conta para Miguel a conversa que teve com Nero. Bebel descobre que César teve uma filha fora do casamento. Pascoal invade o centro cirúrgico onde Nero está. Nero é levado para UTI. Miguel procura Luna no hospital. Pascoal desliga os aparelhos no leito de Nero na UTI. Merreca ameaça Luna.

Capítulo 05 - Sexta-feira, 18 de agosto

Luna se explica para Merreca. Alícia invade a UTI e salva Nero. Pascoal foge, e Miguel o persegue pelo hospital. Soraya, Bartô e Caíto chegam à casa de Luna. Luna trabalha nas pedras e nas sementes que ganhou de Nero. Preciosa manda Pascoal pegar todos os documentos de César no museu. Nero acorda da cirurgia. Miguel rebate as fake news sobre o pai para os repórteres. Bebel se surpreende com as joias feitas pela filha de Maria Navalha. Soraya se anima para ir com Luna para Paraty. Nero convence Miguel a ir com os irmãos para a festa dos funcionários da Fuzuê. Bebel manda Heitor levar Preciosa para a casa de praia da família. Luna encontra uma foto de sua mãe em Paraty.

Capítulo 06 - Sábado, 19 de agosto

Luna confessa a Soraya que gosta de Miguel. Miguel pensa em Luna. Preciosa reclama com Heitor de ter ido a Paraty. Otávio Augusto e Kirida organizam os funcionários para irem a Paraty. Jefinho segue o ônibus da Fuzuê. Heitor se preocupa com os comentários de Preciosa. Nero questiona Barreto sobre o caso de Maria Navalha. Luna e Miguel se encontram. Soraya chama a atenção de Francisco. Miguel e Luna passeiam por Paraty. Jefinho chega à pousada e finge ser o cantor do evento. Olívia aparece no hospital e Nero se surpreende. Luna e Miguel se encontram. Preciosa brinca com Bernardo e Heitor. Luna mostra a foto da mãe para Miguel. Bebel exige que Pascoal não fale mais com a filha sobre o tesouro da Dama de Ouro. Miguel leva Luna ao local da foto de Maria Navalha. Luna e Preciosa se encontram.