Esposa de Thiago Fragoso faz participação especial na reta final de Travessia

Thiago Fragoso vai contracenar com a esposa, Mari Vaz, nos últimos capítulos da novela Travessia

O ator Thiago Fragoso contará com uma companhia especial nas gravações da reta final da novela Travessia, da Globo. Ele vai contracenar com a esposa, a atriz Mari Vaz, que fará uma participação especial nos últimos capítulos.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Mari vai interpretar Luana, que é uma mulher assexual que ficará noiva de Caíque (Thiago Fragoso). Ela surgirá na cena em que Caíque vai apresentar a noiva para Tia Cotinha (Ana Lucia Torre).

Thiago Fragoso e Mari Vaz estão casados há 17 anos e são pais de dois meninos, Benjamin, de 12 anos, e Martin, de 3 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Fragoso (@thiagofragoso)

Thiago Fragoso ganha declaração de amor da esposa

Em 2022, no aniversário do ator Thiago Fragoso, a esposa dele, Mari Vaz fez uma homenagem especial para celebrar os 41 anos de vida do amado.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos ao lado do marido e outras dele com os filhos do casal, Benjamin (11) e Martin (2), e se declarou na data especial.

"Esse é o dia mais animado do ano, seu aniversário, amo celebrar sua vida e toda alegria que você nos traz! Esse ano novo vai trazer muita felicidade e realizações pra você! Te amo infinito. Obrigada por segurar minha mão nessa vida louca", disse Mari na legenda da publicação.