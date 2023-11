Elas Por Elas: resumo da novela de 27 de novembro a 2 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, Márcia revela a Vic que é sua mãe biológica

Capítulo 54 - Segunda-feira, 27 de novembro

O médico explica a Edu que Érica continua inconsciente. Vic agradece a Márcia/Susana pela ajuda com o teste na escola. Sérgio exige que Helena reassuma a presidência da empresa. Adriana sugere que Giovanni procure ajuda profissional para tratar sua ansiedade. Tony encontra Wagner e manda que o pai se afaste de sua mãe. Yeda defende Edu, e Tony se surpreende. Natália conta a Lígia que está se sentindo bem, sem pensar em Bruno. Aramis assume o caso de Jonas. Natália vê um rapaz idêntico a Bruno em uma de suas fotografias.

Capítulo 55 - Terça-feira, 28 de novembro

Natália pede ajuda a Carol para encontrar o rapaz da fotografia­. Mário encontra Agenor, que garante que Taís foi a última namorada de Átila, mas a filha de Agenor diz a Mário que seu pai está com demência. Helena humilha Míriam. Renée confronta Tony sobre seu encontro com Wagner. Roberto tem uma ideia para sabotar a audiência de Lara. Helena insinua que Jonas o roubou, e Giovanni tem uma lembrança que o atordoa. Yeda se encanta por Edu. Chega o dia da audiência de Lara e Taís. Roberto esconde páginas do processo de Lara.

Capítulo 56 - Quarta-feira, 29 de novembro

Começa a audiência de Taís e de outras modelos contra Silas. Míriam descobre que Jonas irá morar com Adriana, e conta para Helena. Vic desabafa com Márcia/Susana e conta que Wagner está rondando sua família. Lara nota que alguém sabotou suas anotações e se desespera diante do juiz. Mário apoia Lara, que recupera sua calma. Carol marca um encontro, e Ulisses e Wanda desconfiam. Lara confronta Roberto sobre a sabotagem a suas anotações. Jonas questiona se Giovanni desconfia dele. Carol e Natália conhecem Marcos.

Capítulo 57 - Quinta-feira, 30 de novembro

Natália se emociona e mostra a Marcos uma foto de Bruno. Helena se intromete na briga de Jonas e Giovanni, que pede para que o pai deixe a empresa. Fagundes garante a Sérgio que Míriam sabe que está sendo seguida. Lara acredita que suas anotações foram escondidas por Ivan, o cão, e se desculpa com Roberto. Natália pede que Marcos faça um exame de DNA. Yeda convence Edu a sair um pouco do hospital em que Érica está internada. Márcia revela a Vic que é sua mãe biológica.

Capítulo 58 - Sexta-feira, 1 de dezembro

Vic se revolta contra Márcia, que revela à filha o motivo de ter partido. Natália comenta com Carol que planeja levar Marcos para sua casa. Ísis vai à casa de Giovanni, e Helena a destrata. Lara faz um jantar para Mário. Míriam consegue abrir uma gaveta secreta no escritório de Sérgio, e Maninha alerta o patrão. Lara tenta se declarar para Mário, que acaba tendo uma crise alérgica durante o jantar. Vic conta tudo sobre Márcia para Renée, que se enfurece. Roberto diz a Vilma que vai afastar Lara do escritório. Míriam e Danilo concluem que Bruno chantageou Helena antes de morrer. Renée confronta Márcia.

Capítulo 59 - Sábado, 2 de dezembro

Renée exige que Márcia se afaste de seus filhos. Jonas decide deixar a casa de Adriana, que fica arrasada. Marlene confessa a Ísis que não simpatiza com Sérgio. Jonas sofre com todas as perdas em sua vida. Aramis e Tony pedem ajuda a Giovanni para provar a inocência de Jonas. Márcia afirma a Eugênia que pedirá a guarda dos filhos na Justiça. Cris diz a Helena que desistiu de Giovanni. Edu diz a Mário que Lara gosta dele. Pedro insiste para saber a identidade do pai do filho de Taís. Jonas pede Adriana em casamento. O juiz dá ganho de causa para Silas.