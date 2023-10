Elas Por Elas: resumo da novela de 09 a 14 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, sai o resultado do exame de DNA de Ísis e Giovanni

Capítulo 13 - Segunda-feira, 9 de outubro

Érica acolhe Renée, Vic e Tony em sua casa, e Wagner os observa, desolado. Natália tem uma alucinação com Bruno. Giovanni encontra Ísis na casa de Cris, que provoca a rival. Natália lembra de Bruno com Adriana. Evilásio sugere que Mário converse com a secretária de Átila sobre a amante que o advogado tinha, e Taís tenta despistar o irmão. Ísis revela a Giovanni que os dois podem ser irmãos. Yeda interrompe a reunião de Roberto e Aramis e exige que ela e Lara sejam convocadas para decidir os novos rumos do escritório. Taís se desentende com Silas. Pedro encontra Natália. Jonas confronta Helena e procura Adriana.

Capítulo 14 - Terça-feira, 10 de outubro

Adriana diz que Jonas deve se entender com Helena. Edu discute com Érica por causa de Renée, e Vic ouve. Helena vê quando Giovanni recebe uma mensagem de Cris. Yeda sugere que Lara participe das decisões sobre o escritório. Roberto se desespera com as investigações de Mário. Tony enfrenta Edu. Natália confessa a Carol que passou a desconfiar de Adriana a Jonas. Carol se espanta com a reação de Pedro ao falar sobre Bruno. Ísis e Giovani torcem para que o teste de DNA dê negativo. Taís conta a Evilásio e Raquel que deixou a agência. Giovanni diz a Cris que não pode ficar com ela.

Capítulo 15 - Quarta-feira, 11 de outubro

Giovanni se afasta, e Cris promete acabar com Ísis. Jonas diz a Helena que quer a separação. Natália decide sair novamente, e Pedro liga para Carol. Cris faz uma denúncia sobre um canil clandestino. Lara decide ir para o escritório. Renée pede ajuda a Helena. Natália confronta Jonas sobre a morte de Bruno. Jonas alerta Pedro sobre Natália. Carol conta a Wanda sobre a reação de Pedro ao falar de Bruno. Roberto faz uma proposta a Mário. Helena sugere que ela e Jonas façam uma viagem para a casa de praia. Ísis leva a polícia até o canil clandestino. Cris vai até o canil clandestino e acaba como refém.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 12 de outubro

O dono do canil clandestino foge com o carro de Cris, levando a menina junto. Ísis consegue salvar Cris. Giovanni chega ao local e vai ao encontro das duas. Lara repreende a atitude de Cris. Cris pede uma nova chance a Giovanni. Natália procura Adriana. Érica pede que Mário converse com Edu sobre Renée. Evilásio confronta Silas. Jonas e Helena discutem, e ela afirma que o ama. Carol diz acreditar em Natália sobre o que aconteceu com Bruno, e Pedro se decepciona. Sérgio recebe uma carta de Míriam e passa mal. Taís e Renée vão à casa de Lara. Roberto anuncia a Lara que descobriu a identidade da amante de Átila.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 13 de outubro

Taís se desespera, mas percebe que Roberto está mentindo sobre sua suposta descoberta. Cris conforta Giovanni sobre o estado do avô. Mário deduz que Roberto pode estar enganando Lara. Roberto treina Alícia para fingir que é a amante de Átila. Lara pede que Mário a acompanhe no encontro com Alícia. Tony começa a trabalhar no escritório de Átila, e Yeda se interessa pelo rapaz. Carol confessa a Adriana que desconfia de Pedro. Mário investiga se Alícia era a real amante de Átila. Adriana discute com Natália. No hospital, Sérgio recebe uma mensagem de Míriam e tem um novo ataque. Jonas diz a Giovanni que decidiu se separar, e Helena ouve.

Capítulo 18 - Sábado, 14 de outubro

Helena tem um surto de raiva e afirma que não perderá Jonas. Natália acredita que Carol está mentindo para ela. Mário pede que Lara convoque Alícia para um novo encontro. Tony se interessa por Ísis. Helena combina com Sérgio de manipular Jonas para evitar a separação. Pedro diz a Natália que Carol realmente acredita na irmã. Helena finge tristeza com o estado do pai, e Jonas a conforta. Taís descobre que Evilásio confrontou Silas e desmaia. Tony registra quando Edu conversa com uma mulher e ameaça contar para Érica. Mário desmascara Alícia, e Lara cobra explicações de Roberto. Míriam confronta Sérgio. Sai o resultado do exame de DNA de Ísis e Giovanni.