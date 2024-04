Danielle Winits relata emoção ao retornar às novelas: 'Estava com saudade'

Intérprete da personagem Lizandra em 'Família É Tudo', a atriz Danielle Winits comentou seu retorno às novelas após 8 anos afastada

Longe das novelas desde 'Totalmente Demais', da Globo, exibida em 2016, a atriz Danielle Winits finalmente retornou às telinhas e pode ser vista atuando em 'Família É Tudo', folhetim escrito por Daniel Ortiz. Esbanjando alegria, ela revelou que estava com saudades de trabalhar TV.

Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, a artista, intérprete da personagem Lizandra, contou como se sentiu ao receber o convite para integrar o elenco da novela das sete. "Quando me ligaram para entrar nesta novela, parecia que ia fazer o meu primeiro papel na televisão, foi um sentimento de estreia. Sou apaixonada pelo veículo", declarou.

"Assistia a todas as obras do Daniel Ortiz, autor de 'Família é Tudo' e pensava que um dia ainda trabalharia com ele. Joguei esse desejo para o universo. Também acredito que o trabalho te escolhe. E precisamos continuar no movimento, porque não existe atalho. Dou valor à minha trajetória, às oportunidades que vem pra mim. Sempre batalhei muito e que bom que o jogo nunca está ganho, assim podemos nos renovar", continuou Danielle Winits.

Afastada das novelas há 8 anos, a atriz seguiu realizando alguns trabalhos em cinemas e teatros, mas garantiu que sentiu uma grande emoção ao saber que retornaria para a TV aberta.

"Apesar de ter feito grandes trabalhos nos últimos anos no cinema, no teatro, ser chamada para essa novela foi uma emoção que há muito tempo eu não sentia, mostrando que a vida é cíclica mesmo. Estava com muita saudade e o público sempre me perguntava quando eu voltaria", relatou ela.

