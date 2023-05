Com vídeo ousado, Alessandra Negrini se despede de 'Travessia': 'Perdida'

Cheia de mistério, Alessandra Negrini lamenta fim de 'Travessia' em vídeo ousado; veja

A atriz Alessandra Negrini (52) se despediu do seu jeito da novela das nove, Travessia. Nesta sexta-feira, 05, dia em que vai ao ar o último capítulo da trama de Gloria Perez, a famosa publicou um vídeo misterioso e chamou a atenção ao dar um show de beleza natural com sensualidade.

No registro, a artista apareceu deitada de bruço, usando em certo momento óculos de grau e em outro não. Sem falar nada, Alessandra fez caras e bocas, fazendo um ar com mistério para a câmera, mas que chamou a atenção dos fãs.

"Eu lutando contra a depressão porque acabou a novela, acabou a personagem e eu fiquei perdida no tempo e no espaço. Nem postar mais eu to conseguindo e olha que eu queria muito férias, heim!?", falou sobre se despedir de sua personagem Guida.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a famosa. "Quer namorar comigo?", pediram os fãs apaixonados por ela. "Se essa mulher me bater eu ainda peço desculpas", brincaram outros.

Nos últimos dias, Alessandra Negrini arrancou mais elogios dos seguidores ao aparecer de biquíni e levantando a blusa em meio à natureza.

Veja o vídeo de Alessandra Negrini:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Alessandra Negrini é flagrada com seu filho com Murilo Benício

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrini foi clicada nesta sexta-feira, 3, em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada.

Já a atriz está no ar em Travessia, novela que é exibida no horário das nove. Recentemente, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida do filho para comemorar mais um ano de vida do herdeiro. "Parabéns, meu amor! Feliz aniversário! Te amo", escreveu a atriz na legenda postagem.

Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.