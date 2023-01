Com looks poderosos, elenco de 'Vai na Fé' se reúnem em festa de lançamento da novela

Os atores se reuniram para a festa de lançamento da novela 'Vai na Fé', que estreia na próxima segunda-feira, 16

Na noite desta terça-feira, 10, o elenco da novela Vai na Fé, da TV Globo, se reuniu no Teatro Refit, no Rio de Janeiro, para a festa de lançamento do novo folhetim das sete, que estreia na próxima segunda-feira, 10.

O evento contou com a presença de grandes estrelas como Sheron Menezzes, Carolina Dieckmann, Mel Maia, Negra Li, Jean Paulo Campos e muitos outros, e eles capricharam nos looks, apostando em produções com muitos adereços e brilhos.

Confira os looks dos famosos na festa da novela 'Vai na Fé':

Sheron Menezzes - Foto: Vitor Pereira/AgNews

Carolina Dieckmann - Foto: Vitor Pereira/AgNews

Mel Maia - Foto: Vitor Pereira/AgNews

Negra Li - Foto: Vitor Pereira/AgNews

Jean Paulo - Foto: Vitor Pereira/AgNews

Samuel de Assis - Foto: Vitor Pereira/AgNews

