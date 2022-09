Chocolate com Pimenta: Saiba por onde anda o ator que fez o Tonico

O ex-ator mirim Guilherme Vieira conquistou uma geração como o Tonico da novela Chocolate com Pimenta. Saiba como anda a vida dele hoje em dia!

O ex-ator mirim Guilherme Vieira está longe das novelas há alguns anos, mas voltará a ser visto na telinha em breve com a reprise da novela Chocolate com Pimenta, da Globo. Na trama, ele interpretou Tonico, filho de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício). Na época das gravações, ele tinha apenas 11 anos de idade. Atualmente, ele está com 29 anos e vive em Amsterdã, na Holanda.

O rapaz é formado em Administração de Empresas e trabalha para uma empresa de tecnologia na Europa e também tem uma empresa no ramo de games no Brasil. Ele se divide entre os dois trabalhos.

“Me mudei para a Holanda em novembro para fazer um intercâmbio cultural. Só penso em voltar ao Brasil para visitar minha família”, afirmou ele ao site Gshow.

Por fim, ele garantiu que não tem planos de voltar a atuar. “Foi como se uma chave virasse para mim. Não tenho mais vontade nenhuma em atuar. Na época adorava trabalhar como ator. Mas hoje isso não passa mais na minha cabeça”, disse ele, que vive com a namorada, Flávia, que é formada em contabilidade e já vive no exterior há alguns anos.

Confira fotos atuais do ex-ator mirim Guilherme Vieira:

