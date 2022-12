Chocolate com Pimenta: Saiba por onde anda Bruno Pereira, o Thiago da novela

Bruno Pereira, que fez o Thiago em Chocolate com Pimenta, revela o motivo para ter mudado de profissão

O ator Bruno Pereira brilhou ao interpretar o coroinha Thiago na novela Chocolate com Pimenta, exibida, originalmente, em 2003 na Globo. Agora, com a reprise da trama nas tardes da emissora em 2022, ele voltou a ser assunto entre os fãs da novela para saber o que aconteceu com ele depois de tanto tempo. E o artista contou que mudou de profissão!

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele contou que foi trabalhar nos bastidores do mundo das produções artísticas. Ele passou a ser diretor de peças de teatro infantojuvenil, empresariar jovens atores e também abriu uma escola de artes cênicas. Ele disse que tomou a decisão para se sentir mais valorizado no que fazia.

"Eu estava chateado porque era um ator superdedicado e achava que poderia ser mais valorizado. Um amigo que trabalhava comigo na Globo disse, que para eu ser valorizado, deveria fazer algo grande fora da empresa. E foi um estalo para mim", disse ele.

E completou: "Dediquei toda a minha energia para fazer as minhas próprias coisas. Comecei a dirigir peças infantojuvenis, por exemplo, e vi que tinha um grande talento para a função".

Pai de Benjamim, de 2 anos, ele contou que não descartou a possibilidade de voltar a atuar na TV. "Sou muito feliz por poder trabalhar com o que eu amo. Tudo o que eu conquistei foi por conta própria. Isso não quer dizer que eu não queira voltar a fazer novelas. No ano que vem, a minha ideia é retomar essa parte profissional. Fiz duas faculdades: cinema e artes cênicas", afirmou.

Veja fotos recentes do ator Bruno Pereira:

