Carmo Dalla Vecchia dá beijão em ator de Amor Perfeito em novo vídeo

Nos bastidores da novela Amor Perfeito, Carmo Dalla Vecchia grava vídeo de beijo com o ator Domingos de Alcântara

O ator Carmo Dalla Vecchia agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo inesperado ao lado do atro Domingos de Alcântara. Nas imagens, eles apareceram trocando um beijão no camarim da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo.

Na novela, os dois interpretaram os personagens Érico e Romeu, que chegaram a viver um par romântico na trama, mas foram separados pelo preconceito da época e Érico se casou com uma mulher e teve uma filha. Assim, os atores decidiram gravar um momento de carinho nos bastidores das gravações e que não fez parte da novela.

Na legenda do vídeo do beijo, Carmo escreveu: “Pobre do homem cujos prazeres dependem da permissão de um outro homem”.

View this post on Instagram A post shared by Carmo Dalla Vecchia 🦄 (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia é casado com autor de novelas

O ator Carmo Dalla Vecchia é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Os dois são pais de um menino, chamado Pedro, de 4 anos, e estão juntos há 18 anos. Porém, eles viveram boa parte do relacionamento longe da mídia. Tanto que o público descobriu a união quando ele falou sobre o romance no programa Super Dança dos Famosos, da Globo.

Em entrevista no PodCARAS, Carmo contou que teve um desentendimento com o marido por ter revelado o casamento deles na TV. "Eu sei que eu o obriguei", disse ele, e relembrou o que João Emanuel disse na época: "Você me obrigou a fazer uma coisa que eu não queria". "Era um momento em que eu estava falando de família, e eu não podia não incluir ele", declarou o artista.

"Hoje está tudo tranquilo, foi uma briga dentro de casa, mas está tudo tranquilo", completou. Então, ele contou que não escondeu o relacionamento, só não falou publicamente. "A gente não simulava isso para ninguém. Não era um esforço não falar sobre, porque eu não dava entrevistas", relembrou.