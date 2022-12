Cara e Coragem: Saiba quem é a mãe biológica de Rebeca

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, da Globo, Rebeca (Mariana Santos) vai descobrir quem é a sua mãe biológica

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, da Globo, a busca de Rebeca (Mariana Santos) por sua mãe biológica chegará ao fim. Querendo saber as suas origens, a jovem chegou a acreditar que Célia (Stella Freitas) era a sua mãe biológica e criou um grande vínculo com ela, mas se decepcionou ao descobrir que tudo foi um golpe de Danilo (Ricardo Pereira). Agora, ela receberá ajuda das mulheres do terno laranja para saber a verdade do seu passado.

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Rebeca vai se aproximar de Dagmar (Guida Vianna), que vai até a barraquinha dela para pedir para deixar algumas peças lá para vender. As duas vão ter uma ótima relação. Enquanto isso, as mulheres do grupo do terno laranja vão descobrir novas pistas sobre a mãe biológica de Rebeca.

Andrea (Maria Eduarda de Carvalho) e Pat (Paolla Oliveira) vão contar para Rebeca que suas fontes encontraram documentos antigos no orfanato que podem revelar a identidade da mãe dela. Elas vão fazer uma investigação mais apurada e Dagmar vai fazer o teste de DNA. Após a comprovação do exame, Rebeca e Dagmar vão descobrir que são mãe e filha. Assim, Rebeca ainda vai descobrir que é irmã de Regina (Mel Lisboa).

Capítulo 181 - Segunda-feira, 26 de dezembro

Ítalo acredita que Rômulo esteja ligado aos compradores da fórmula de magnésio e avisa a Pat que ela terá que ajudá-lo a descobrir. Olívia tenta se aproximar de Nadir. Um paparazzo fotografa Enzo e Hugo se beijando. Alfredo observa Sossô falando com Moa sobre Chiquinho e reage entristecido. Leonardo conta para Clarice e Martha que denunciou Regina e Danilo à polícia. Moa confessa a Milton que teme perder o amor de Pat. Hugo decide dar uma entrevista exclusiva para Soraia Reis. Pat aceita trabalhar com Rômulo, e os dois se beijam. Danilo e Regina desconfiam de que Margareth esteja sabotando o laboratório. Pat sugere que Joca se ofereça para levar Lou até o altar. Paulo entrega uma intimação para Anita. Rico conversa com Teca sobre seu casamento com Lou. Joca pede para levar Lou até o altar. Moa vê Pat e Rômulo se beijando.

Capítulo 182 - Terça-feira, 27 de dezembro

Moa aborda Pat, que assume o romance com Rômulo. Lou aceita o pedido de Joca, desde que Olívia também a conduza até o altar. Moa afirma que provará a falta de caráter de Rômulo. Pat teme não se acertar mais com Moa. Anita pede a ajuda de Clarice para ir à delegacia depor contra Regina e Danilo. Alfredo revela a Olívia sua apreensão com o resultado do exame de DNA. Lou questiona Pat sobre o relacionamento com Rômulo. Anita presta depoimento a Marcela e Paulo. Regina tenta um divórcio amigável com Leonardo. Rebeca fala para Moa que Rômulo é amigo de Danilo. Chega o dia do casamento de Lou e Rico. Rico, Joca e os convidados chegam ao local do casamento. Renan sequestra Lou antes da cerimônia.

Capítulo 183 - Quarta-feira, 28 de dezembro

Jéssica avisa a Duarte do sequestro de Lou. Rico se desespera. Lou se amedronta com o estado de Renan, mas consegue fugir. Rômulo garante a Danilo que colocou pessoas para encontrar Jonathan. Ítalo, Rico, Moa e Pat descobrem uma pista do paradeiro de Renan. Regina perde tudo no divórcio e tenta falar com Leonardo. Lou consegue chegar para o casamento e todos aplaudem os noivos. Regina e Danilo recebem intimações para depor. Gustavo se reconcilia com Duarte. Andréa convoca Pat e Rebeca para uma reunião com o grupo de mulheres. Anita pede proteção a Ítalo. Danilo e Regina chegam juntos para depor. Moa conta para Pat sobre a amizade de Rômulo com Danilo. Rebeca se recusa a saber informações sobre sua mãe biológica. Ísis e Jéssica entram para o grupo e denunciam Renan.

Capítulo 184 - Quinta-feira, 29 de dezembro

Ísis e Jéssica contam sobre seus relacionamentos com Renan. Regina e Danilo desmentem Anita e Leonardo e culpam os dois por seus crimes. Marcela fala para Paulo que indiciará Danilo, Regina e Leonardo pelo atentado contra Clarice, e Jarbas ouve. Danilo expulsa Regina de sua casa. Ítalo avisa a Leonardo que ele será indiciado. Regina é demitida e se enfurece quando vê Clarice chegar à SG. Kaká pede permissão para Armandinho, a fim de investir em Cleide. Olívia ameaça denunciar Renan se ele não se afastar de Lou. Moa ouve Pat dizer que deixará de ser dublê, sem saber que é uma combinação com Ítalo. Regina volta para a casa de Dagmar. Gustavo encerra a parceria de negócios com Danilo. Sai o resultado do DNA que Alfredo fez com Sossô. Pat e Moa se beijam.

Capítulo 185 - Sexta-feira, 30 de dezembro

Pat mente para manter Moa afastado e seguir com o plano de Ítalo. Ítalo entrega a Marcela provas contra Danilo. Pat convence Rômulo a fazer uma festa em sua casa para a promoção de sua nova carreira. Paulo e Fernanda se beijam. Moa confessa a Milton que teme pela segurança de Pat ao se relacionar com Rômulo. Hugo e Enzo vão encontrar Armandinho e Luana e são hostilizados por um grupo de homens no bar. Moa procura Clarice e Leonardo para tentar descobrir informações sobre a aliança de Rômulo e Danilo. Alfredo leva o exame de DNA para Pat e confirma que Moa é o pai biológico de Sossô. Rebeca mostra, com estranhamento, para Moa a carteira Arrais de Danilo, que é uma autorização para pilotar embarcações de pequeno porte. Regina manuseia a arma que ganhou de Alexei.

Capítulo 186 - Sábado, 31 de dezembro

Alfredo afirma que continuará sendo pai de Sossô. Rebeca questiona Danilo sobre a renovação da carteira Arrais. Rico e Lou voltam de viagem. Marcela se incomoda ao ver Paulo feliz por causa de Fernanda. Um rapaz aborda Enzo na rua e agradece pela entrevista que Hugo deu à imprensa. Lou estranha o comportamento de Pat na casa de Rômulo durante a festa. Moa investiga, com a ajuda de Rico, se Danilo já usou a carteira Arrais. Ítalo consegue instalar o microfone na casa de Rômulo. Joca começa a trabalhar no brechó de Dalva. Rico e Moa descobrem o barco de Danilo na Marina e contam à polícia. Pat assina contrato de exclusividade com a empresa de Rômulo e troca olhares com Ítalo. Andréa encontra Duarte. Moa e Rico convencem Marcela a investigar o barco de Danilo. Pat conversa com Moa sobre Sossô.