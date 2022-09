Cara e Coragem: resumo da novela de 19 a 24 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, Pat descobre que Joca também é pai de Lou

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 10h52

Capítulo 97 - Segunda-feira, 19 de setembro

Rebeca reconhece Socorro, funcionária do orfanato, e se emociona. Pat e Moa entram na sala da inteligência, e Armandinho se esconde para evitar o flagrante. Renan se enfurece com a ausência de Ísis no ensaio. Ísis confirma a gravidez e joga, sem querer, o teste na bolsa de Márcia. Olívia vê o teste de gravidez cair da bolsa de Márcia e deduz que a professora de dança está grávida de Rico. Paulo e Marcela se beijam. Lou confessa para Olívia que está apaixonada por Rico. Ítalo fala com os sócios sobre sua desconfiança de Regina. Anita vê o terninho laranja que deixou no brechó de Dalva. Rebeca pega com Socorro um livro que ganhou da mãe quando ela era pequena. Ítalo planeja conhecer Dagmar.

Capítulo 98 - Terça-feira, 20 de setembro

Leonardo diz para Ítalo que Regina tem vergonha da mãe. Anita decide ficar com o terninho laranja. Danilo insiste com Rebeca para contratar um detetive para encontrar a sua mãe. Jarbas entrega para Ítalo o número do celular de Dagmar. Ísis não consegue falar com Renan sobre a gravidez. Enzo sugere que Olívia confirme a suposta gravidez de Márcia, antes de contar para Lou. Ísis revela para Cleide que está grávida. Danilo vê Moa abraçar Rebeca e tem uma crise de ciúmes. Ítalo manda Rico ir à festa na casa de Bob para que ele aproveite a oportunidade e possa falar com Dagmar na casa de Martha. Moa conta para Pat sobre o desentendimento com Danilo. Ítalo vai à casa dos Gusmão se encontrar com Dagmar. Caio segue as instruções de Regina e se aproxima de Martha.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 21 de setembro

Martha conversa com Caio e fica impressionada com a gentileza do falso empresário. Ítalo descobre que Regina e Leonardo não estavam com Dagmar na noite em que Clarice morreu. Jéssica flagra Andréa e Bob juntos e finge uma crise de ciúmes. Ítalo conta para os sócios sobre seu encontro com Dagmar. Rebeca revela para Andréa que está à procura da mãe que a abandonou. Leonardo decide aceitar o plano de Regina para que Martha se envolva com Caio e se afaste da empresa. Márcia encontra o teste de gravidez em sua bolsa e procura Ísis. Olívia conta para Lou que Márcia está grávida e ela acredita que o pai do bebê é Rico. Andréa procura Pat por causa de Rebeca. Caio beija Martha.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 22 de setembro

Caio se vangloria por conquistar Martha. Márcia repreende Ísis por ter colocado o teste em sua bolsa e a consola sobre a reação de Renan. Andréa comenta com Pat que o broche que Clarice usava nas reuniões do grupo nunca foi encontrado. Lou termina o namoro com Rico, que fica arrasado e sem entender a situação. Rebeca aceita o convite de Pat e Andréa para frequentar as reuniões com o grupo de mulheres. Rico e Márcia explicam para Olívia o mal-entendido sobre a gravidez. Dona Lia decide revelar para Anita um segredo sobre a noite que Clarice morreu. Ítalo manda Jarbas falar para Paulo e Marcela que o álibi de Regina e Leonardo é falso. Lou sofre um acidente grave durante a gravação de um comercial. Anita mostra a foto de Leonardo para o recepcionista do hotel onde ele esteve na noite em que Clarice morreu. Lou precisa da doação de um sangue raro. Joca chega ao hospital após o chamado de Olívia para salvar a vida da bailarina. Pat descobre que Joca também é pai de Lou.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 23 de setembro

Rico confirma a Pat que ela e Lou são irmãs. Moa, Alfredo e Armandinho também ficam chocados com a revelação. Anita descobre que Leonardo se hospedou com um nome falso em um hotel barato no dia da morte da irmã. Cleide descobre que Renan é o pai do filho que Ísis está esperando. Renan obriga Lucas a levá-lo ao hospital onde Lou está internada. Dagmar se desespera ao ser chamada para ir à delegacia. Pat enfrenta Joca e exige explicações do pai. O médico anuncia que a cirurgia de Lou foi um sucesso, mas seu estado ainda é grave. Danilo avisa a Rebeca que o detetive tem novidades sobre a investigação. Lou acorda após a cirurgia e expulsa Rico de seu quarto. Pressionado por Pat, Joca conta para Nadir que é pai de Lou. Nadir se enfurece com a traição de Joca e o expulsa de casa. Anita diz a dona Lia que a polícia pode achar que foi ela quem matou Clarice, caso Dagmar não confirme o álibi de Regina e Leonardo. Marcela e Paulo interrogam Dagmar.

Capítulo 102 - Sábado, 24 de setembro

Dagmar se atrapalha durante seu depoimento, e Marcela e Paulo ficam intrigados. Renan decide ficar no hospital para falar com Lou. Regina e Leonardo confirmam que Ítalo está investigando a morte de Clarice. Marino, um antigo colega de trabalho de Ítalo, sugere que Paulo se alie ao ex-segurança. Joca pede perdão a Lou. Pat e Olívia conversam seriamente. Kaká Bezerra pede para voltar a trabalhar na Coragem.com. Jéssica é abordada por bandidos quando levava noiva pra igreja e é obrigada a dirigir para o grupo. Lou pede para conversar com Renan. Rebeca se anima ao saber que o detetive encontrou sua mãe. Luana vê Martha sofrendo por Clarice e pensa em revelar a verdade para a empresária. Desacordada, Clarice sonha com o pai, Roberto Gusmão, e o equipamento médico registra alteração nos batimentos. O médico age rápido para estabilizar o quadro.