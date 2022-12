Cara e Coragem: resumo da novela de 19 a 24 de dezembro

Nos próximos capitulos da novela Cara e Coragem, Leonardo decide revelar toda a verdade sobre a noite do atentado contra Clarice

Capítulo 175 - Segunda-feira, 19 de dezembro

Leonardo chora com a traição de Regina e Danilo. Olívia pergunta a Alfredo se Moa é o pai biológico de Sossô. Ítalo conta para Anita que ele e Clarice se beijaram. Clarice tenta convencer Leonardo a denunciar Regina. Jéssica hostiliza Andréa para defender Duarte. Alfredo confirma a Olívia que Moa é o pai biológico de Sossô. Martha acolhe Leonardo ao ver o filho destruir a foto com a esposa. Danilo encontra os documentos que procurava sobre a SG. Renan se enfurece quando Olívia o expulsa da Companhia de Dança mais uma vez. Armandinho convida Luana para sair. Joca aparece no brechó com um novo visual, e Dalva se interessa por ele. Danilo comprova a Clarice que também é herdeiro da SG. Ísis conta para Renan que Lou e Rico vão se casar. Martha e Clarice se preocupam quando Dona Lia avisa que Leonardo saiu de casa escondido. Leonardo procura Regina. Alfredo decide conversar com Pat.

Capítulo 176 - Terça-feira, 20 de dezembro

Alfredo revela a Pat que fez vasectomia e que não é o pai biológico de Sossô. Leonardo confronta Regina. Ísis tenta magoar Renan, falando sobre o casamento de Lou. Hugo assume o que sente por Enzo, e os dois se beijam. Duarte insiste para Jéssica procurar ajuda profissional. Renan afirma a Lucas que o casamento de Lou e Rico não acontecerá. Clarice perde o cargo de presidente da SG, e Danilo é empossado. Leonardo deixa Regina sem dinheiro. Anita flagra Clarice na casa de Ítalo e fica enfurecida. Moa percebe a desconcentração de Pat durante o treino. Leonardo devolve o apartamento para o nome de Martha. Joca procura Lou. Moa estranha a reação de Pat ao vê-lo com Sossô.

Capítulo 177 - Quarta-feira, 21 de dezembro

Pat não responde Moa e desconversa, deixando o parceiro desconfiado. Lou se emociona com Joca. Regina demite Luana. Rômulo convida Pat para jantar, e Moa fica irritado. Leonardo se aconselha com Jéssica. Ítalo mostra para Moa o que descobriu sobre Rômulo. Rômulo tenta persuadir Pat a deixar de ser dublê. Luana se encontra com Armandinho e reconhece o apartamento de Jonathan. Jarbas confessa a Ítalo que está interessado em Margareth. Duarte e Andréa trocam implicâncias na padaria de Milton. Pat confidencia a Lou que Sossô não é filha biológica de Alfredo. Jéssica depõe sobre Bob Wright para Marcela e Paulo. Danilo tem um pesadelo com o pai de Clarice. Clarice pede para Luana ajudá-la a entrar no apartamento de Jonathan.

Capítulo 178 - Quinta-feira, 22 de dezembro

Clarice tem uma ideia para conseguir despistar o esquema de segurança de Ítalo e combina com Luana. Martha enfrenta Danilo. Moa e Pat se preparam para uma ação perigosa. Gustavo revela o conteúdo de seu depoimento, e Duarte se emociona. Pat decide pedir para Alfredo fazer um exame de DNA, antes de falar com Moa sobre Sossô. Clarice, vestida como Anita, vai com Luana ao bar onde haverá o encontro com Armandinho. Dalva tenta convencer Anita a sair com ela. Luana pega as chaves do apartamento de Jonathan na bolsa de Armandinho e entrega para Clarice. Pat e Rico percebem uma mudança no comportamento de Moa. Clarice procura por seus documentos na casa de Jonathan. Pat afirma a Rômulo que não está interessada em fazer a campanha para ele. Moa pressiona Pat a contar o que ela está escondendo dele.

Capítulo 179 - Sexta-feira, 23 de dezembro

Pat pensa em contar sobre Sossô para Moa, mas acaba desistindo. Danilo decide ajudar Berimbau a se esconder. Regina usa Dagmar para falar com Leonardo. Clarice seduz Ítalo. Martha teme que Danilo acabe com a reputação da SG. Regina se enfurece ao saber que Leonardo tirou o nome dele da escritura do apartamento em que mora. Pat se surpreende ao ver seu rosto em uma propaganda na rua. Rômulo chama Moa para conversar. Pat pede para Alfredo almoçar com ela e os filhos. Ítalo confessa para Armandinho que Clarice é o seu grande amor, mas que não pode ficar com ela. Alfredo concorda em fazer um exame de DNA. Rômulo tenta persuadir Moa a convencer Pat a mudar de carreira. Renan afirma a Lou que ela não irá se casar com Rico. Duarte destrata Andréa. Moa pergunta se Pat quer trabalhar como modelo. Danilo relembra com Berimbau de quando planejaram a morte de Roberto Gusmão.

Capítulo 180 - Sábado, 24 de dezembro

Danilo avisa a Berimbau que pode precisar dele para outro serviço. Pat não sabe o que responder para Moa sobre a nova carreira que Rômulo quer para ela. Andréa reclama de Duarte para Olívia. Lou conta para Rico sobre a discussão com Renan. Pat e Moa pensam em fazer uma festa de Natal na Coragem.com. Leonardo decide revelar toda a verdade sobre a noite do atentado contra Clarice, e deixa Marcela e Paulo surpresos. Anita termina o namoro com Ítalo. Chega o dia da festa na Coragem.com. Rebeca vai para a festa com Célia e Fernanda. Armandinho apresenta Luana para os convidados. Milton sugere que Olívia se entenda com Nadir. Olívia se emociona ao ver Joca abraçado com Lou e Pat. Teca e Gustavo questionam Regina e Danilo, respectivamente, sobre seu romance. Clarice liga para Ítalo. Ítalo recebe um dossiê sobre a vida de Rômulo, e Pat se surpreende.