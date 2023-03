Camila Queiroz retorna às novelas da Globo com papel 'sofrido': ''Inesperada''

Atriz Camila Queiroz revela um pouco de sua nova personagem, Maria Elisa, em retorno à Globo no horário das seis

A atriz Camila Queiroz (29) voltou às novelas da Globo após sua saída polêmica da emissora no final de 2021. Agora a esposa de Klebber Toledo (36) retorna como Maria Elisa, a Marê, de Amor Perfeito, próxima novela das seis, que substituirá Mar do Sertão.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 07, a famosa comentou por cima como será sua personagem para não dar muitos spoilers. Como o público já pode ver pelas chamadas nos intervalos da programação, Marê sofrerá bastante na trama.

A personagem vivida por Camila Queiro ficará grávida de Orlando, interpretado por Diogo Almeida, e só descobrirá que será mãe quando estiver na cadeia. O destino infelizmente separará a protagonista de seu filho. O encontro só será possível após quase 10 anos.

"Uma gravidez inesperada, ainda mais se falando dos anos 30, imagina só uma mulher engravidar de um homem que não é seu marido, e todo aquele processo de descobrir dentro da cadeia, uma prisão injusta, perdeu o pai, então essa maternidade toda pra ela, ela vai descobrindo esse poder e esse laço que tem com seu filho", comentou.

"Até porque esse filho é roubado na hora do parto, é uma busca, acho que ela cria esse laço, nove anos depois, quando ela tem a chance de sair da cadeia, ela vai se descobrindo mãe a partir do encontro que tem com ele", contou Camila Queiroz sobre fazer uma mãe na história.

Amor Perfeito

A história de Amor Perfeito começa com o encontro entre Marê, uma moça rica, estudante de Administração e Finanças, e o jovem médico Orlando, que acabam se apaixonando. Noiva de Gaspar (Thiago Lacerda), filho mais velho do prefeito Anselmo (Paulo Betti) e da primeira-dama Cândida (Zezé Polessa), Marê vai contrariar os desejos do pai, o empresário Leonel Rubião (Paulo Gorgulho), para viver esse amor.

A morte trágica do pai e a ação da madrasta para culpá-la faz com que Maria Elisa seja presa injustamente. O que ela não imaginava é que, naquela altura, já estava grávida de Orlando. Desiludido e enganado, o médico vai embora do país ao descobrir um segredo do passado que envolve as famílias dos jovens e certo de que Marê não se importa mais com ele. Mas o amor falará mais alto e o médico voltará para reconquistar Marê.

Saída de Camila Queiroz da Globo

Em novembro de 2021, ocorreu a polêmica de que Camila Queiroz deixaria Globo, mesmo sem ter finalizado as gravações de Verdades Secretas 2. Na época, a atriz se pronunciou em sua rede social emitindo um comunicado para esclarecer a situação.

"Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de Verdades Secretas 2. Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista", explicaram.

"Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época. Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado. Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível. Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia", esclareceram.