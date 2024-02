Caio Giovani comemora oportunidade em Família é Tudo: 'Furei a bolha'

Ator da próxima novela das 7, Caio Giovani reflete sobre oportunidade na TV e revela ansiedade para a estreia

Família É Tudo, novela que vai substituir Fuzuêna faixa das 7 a partir de 4 de março, conta em seu elenco com Caio Giovani. O ator foi escolhido para viver Wilson Fernandes, braço direito de Tom (Renato Góes) numa produtora. Os dois personagens são grandes amigos. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa. Em entrevista, o artista fala sobre sua escalação e comenta como tem sido o trabalho na nova produção da Globo.

"É muito gratificante atuar na novela, eu que venho do teatro musical, acho que é diferente, é outra [coisa]. Cara, vejo os meus amigos que também estão estreando. A gente não trocou ideia ainda, mas somos de núcleos diferentes. Que loucura!", diz ele sobre Guilherme Canellas e Aleh Silva.

O ator reflete sobre as oportunidades no meio artístico e comemora trabalhar na novela de Daniel Ortiz (51), mesmo autor de sucessos das 7 como Salve-se Quem Puder (2020) e Alto Astral (2014).

"Furei essa bolha, consegui essa oportunidade, abriu essa porta. Eu como ator preto me colocava nesse lugar: 'Será que me enxergam?". Me conflitei, coloquei em cheque o que eu sou e o meu talento. Me afirmo tanto nessa arte que até o universo me coloca nessa posição de [ir atrás]", diz.

Família é Tudo

Durante a coletiva de imprensa, Daniel Ortiz revela que criou a novela a partir de um sonho. De acordo com o autor, a produção é sobre a vida real, apesar de ter sido inspirada enquanto ele dormia. Tramas amorosas, reflexões sobre a vida e mistérios vão agitar o horário nobre.

“Eu realmente tive um sonho. Estava na época de procurar sinopse, de pensar em ideias quando sonhei com a família que estava presa num casarão e aí sumia a matriarca e eles estavam preocupados com a herança. Eu falei: ‘Será que isso quer dizer alguma coisa?’. A vovó tinha sumido, aí eu falei: ‘Será que eu trabalho nessa história?’. Eu fui trabalhando, desisti numa época, depois voltei. Começou um pouco com esse sonho. Veio o título da novela no sonho A Vovó Sumiu, depois veio a história", revela.