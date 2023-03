Bruno Montaleone celebra sua estreia em uma novela das 6, Amor Perfeito

Bruno Montaleone conta mais detalhes sobre o seu novo personagem, o Ivan, na novela Amor Perfeito

O ator Bruno Montaleone (26) está com um novo desafio em sua carreira. Depois de brilhar em Verdades Secretas II, da Globo, ele faz a sua primeira novela das 6, Amor Perfeito, que estreou nesta semana na Globo. Na história, ele interpreta Ivan, o salva-vidas do Grande Hotel Budapeste, um rapaz que não gosta de trabalhar e adora jogos de conquista.

"Ivan faz tudo ao contrário do que deveria! Ele se aproveita do fato de trabalhar no hotel para dar escapadas e flertar com as hóspedes, creio que seu lugar preferido seja as águas termais, já que, como pode-se perceber, ele não é nenhum pouco profissional e, neste espaço, fica de olho nas moças com roupa de banho. Por outro lado, se tem algo divertido no Ivan é que ele não tem muito filtro e fala o que pensa, mesmo sabendo que pode tomar uma baita bronca. Por ter muito tempo livre, ele acaba por observar muitas coisas à sua volta, suspeita da relação extraconjugal do pai, sabe que seu irmão mais novo está apaixonado… o que foi me fazendo perceber que o Ivan é um baita fofoqueiro! (Risos)", disse ele.

Inclusive, ele contou que se diverte nas gravações. "Tirando claro os desvios de caráter, ele tem muitos lados cômicos, e tem sido divertido interpretar um cara tão cara de pau e sem vergonha porque, no fim, além dele ser um exemplo de muita coisa que não se deve fazer, ele é o oposto de toda a gentileza, cordialidade e elegância do outro personagem que vou lançar este ano, e que estou amando interpretar: no caso, o Ian, de ‘Perdida’, filme da Disney que vai ser lançado nos cinemas", contou.

O ator ainda revelou que está encantado por todas as histórias da novela. "É uma história de amor, em todas as suas camadas, com personagens bem estruturados. Eu acho que a nossa trama tem tudo pra ser uma novela das 6 super redonda, espero que o público embarque de coração aberto nessas história de encontros e desencontros, como é a vida!", afirmou.

Então, ele comentou sobre a diversidade no elenco. "Além disso, é muito legal fazer parte de um elenco diverso, em que a representatividade importa, e muito. Isso porque durante muito tempo personagens pretos tinham menos destaque e, em sua grande maioria, ocupavam sempre classes sociais menos abastadas. ‘Amor Perfeito’ vem para reforçar que atores pretos devem, não apenas ter posição de protagonismo, mas também ter personagens que ocupem cargos variados na sociedade. Pessoalmente, posso dizer que estar nessa novela é uma grande aula! Eu amo trocar com os mais velhos e experientes, e aproveito cada segundo no camarim para conversar com meus amados colegas de trabalho e as trocas estão sendo muito agradáveis. Trabalhar com a Zezé de novo, bem de pertinho, está sendo muito gostoso! Nossas cenas em família são bem divertidas, como devem ser", contou.