Bárbara surpreende e derrota Lara em 'Um Lugar ao Sol'

Bárbara surpreende com decisão da família e derrota Lara na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 11h09

A disputa pelo amor do protagonista da novela Um Lugar ao Sol ficará ainda mais acirrada na reta final da história.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Bárbara (Alinne Moraes) vai vencer Lara (Andréia Horta) na concorrência por Christian/Renato (Cauã Reymond).

Convencido pelo ex-sogro Santiago (José de Abreu) no folhetim da Globo, o ambicioso executivo aceitará ficar casado com a patricinha para se tornar o presidente do Grupo Redentor.

Salvar o casamento da filha

Bastante preocupado com a saúde mental da herdeira na novela das nove, o poderoso Santigago usará a própria sucessão na empresa para salvar o casamento de Bárbara, acabando com a relação de Lara e Christian.