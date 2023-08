Atriz de “Vai Na Fé” comenta final da novela: “Um casal muito bonito”

A atriz Tati Villela, de “Vai Na Fé”, revelou o desfecho de sua personagem na trama da novela que se encerra nesta semana

Nesta sexta-feira, 11, a novela “Vai Na Fé” chega ao fim. Os resumos da última semana da trama escrita por Rosane Svartsman só davam conta até essa terça-feira, 8, e o resto dos dias finais da novela das 19h foram mantidos em segredo.

A atriz Tati Villela, que interpreta a personagem Naira que é segurança do personagem Lui Lorenzo (vivido por José Loreto) conversou com exclusividade à CARAS Digital e comentou sobre o final da trama.

“Essa semana está terminando e estou muito feliz. Fico muito feliz de ter iniciado esse trabalho, mas terminar também é legal, é muito lindo, um fechamento de um ciclo que deu certo. E a possibilidade de você se ver em outras coisas, outras possibilidades”, comentou sobre a finalização da novela.

A intérprete de Naira revelou que um romance com Jade, personagem vivida por Eloise Yamashita: “Nesse final, o que eu posso adiantar é que a Naira vai começar a se relacionar com a Jade, elas começam a ter uma relação nesse final de novela e é um casal muito bonito, um casal interracial. A atriz que faz a Jade, a Eloise, é amarela e a Naira é preta. Então ter um casal trazendo essas racialidades juntas na TV também é muito importante, porque não se vê isso. Se vê na rua, mas não vê na TV”.

Tati ainda afirmou que o vilão Theo será capturado, e Naira e seu irmão estarão presentes na cena tão aguardada pelos fãs. “A Naira também vai participar dessa captura do Theo. Então ela vai estar ali nessa captura, nesse final trágico. E ela está ali nesse momento onde acaba o jogo para o Theo. Muito legal da Naira estar dentro desse fechamento”, comentou a atriz que também trabalha com cinema e teatro na conversa com a CARAS Digital.

Em relação a projetos futuros, a artista já tem diversos projetos em vista, e voltará aos palcos muito em breve: “Eu não consegui tirar férias porque eu saí da novela, já ensaiando para a peça que começa a circular em outubro no Rio de Janeiro. E tenho recebido alguns convites do audiovisual, estou analisando”.

Fãs!

Tati ainda comentou sobre a recepção da novela e de sua personagem. A atriz revelou que se surpreendeu com o carinho que recebe dos fãs, já que isso não era comum em seus trabalhos no teatro e nos cinemas.

“Novela é uma repercussão muito grande, é impressionante. Eu faço cinema e teatro, e eu nunca tinha sido reconhecida antes o quanto estou sendo com a novela. É uma comoção muito grande de amigos, família. As pessoas ficam muito orgulhosas de você”, afirmou a atriz que conversou com mulheres seguranças para se preparar para o papel.

O sucesso da personagem foi tanto que até mensagens de aniversário Tati está gravando para fãs: “Com o passar da novela, fui recebendo muito carinho dos fãs nas redes. As pessoas escrevendo, mandando vídeo, áudio, pedindo para mandar vídeo de aniversário, crianças também me mandando mensagem”.

Algo muito importante para Tati é o reconhecimento de meninas negras, que se veem na personagem Naira: “Quando eu encontro com meninas pretas também, a reação é muito legal. Delas reconhecerem e ficarem encantadas, elas ficam muito felizes e me acham bonita. E eu falo: ‘Você também é muito bonita’. Acho isso muito importante”.

“Essas pessoas estão vendo pessoas como elas, que podem fazer coisas que elas não imaginavam que poderiam fazer e isso é representatividade. Isso é você construir e colaborar com sonhos”, refletiu.