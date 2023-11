Atriz de Terra e Paixão desabafa sobre rumo na novela: ‘Não terão mais’

Renata Gaspar faz desabafo para demonstrar sua frustração com o rumo de sua personagem na novela Terra e Paixão, da Globo

A atriz Renata Gaspar surpreendeu ao fazer um desabafo nas redes sociais sobre o rumo de sua personagem na novela Terra e Paixão, da Globo. Ela interpreta Mera, uma mulher que vive um romance com Menah (Camilla Damião). Depois que as duas personagens decidiram ficar juntas, a história delas sumiu da trama.

Agora, a atriz contou para os fãs que as personagens não têm previsão de ganharem mais espaço na história. "Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. “É aquela tia que vive com a amiga dela”, disse ela.

Logo depois, ela agradeceu pelo apoio dos fãs para a sua declaração. "Obrigada pelo carinho e vamos até o fim naturalizar da forma que pudermos pois amamos as personagens e esse encontro. E sabemos o quão importante e representativo isso é pra todo Brasil. Podem desistir mas nós jamais desistiremos", afirmou.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 20 a 25 de novembro:

Capítulo 169 - Segunda-feira, 20 de novembro

Gentil pede para Agatha se afastar de Jonatas. Tadeu manda Enzo disfarçar os desvios de dinheiro da cooperativa. Agatha conta a Antônio que viu Aline pegando uma arma com Gentil. Antônio inventa uma missão para Petra e Luigi, a fim de manter o casal distante da mansão. Irene propõe aliança com Silvério contra Agatha. Agatha pega João na escola e leva para a fazenda. Aline ameaça Antônio. Agatha ataca Aline, que fica desacordada. Agatha atira em Antônio com a arma de Aline para incriminar a produtora rural. Marino prende Aline.

Capítulo 170 - Terça-feira, 21 de novembro

Angelina estranha a frieza de Agatha. Agatha propaga na mídia que Aline atirou em Antônio. Ramiro conta a Kelvin sobre a armação de Agatha e Antônio para incriminar Aline. Caio avisa a Antônio e Agatha que provará que a armação da família contra Aline. Jussara enfrenta Agatha. Sidney ameaça Tadeu e sua família. Jussara termina o namoro com Gentil. Irene surpreende Antônio ao surgir no quarto do hospital. Caio comemora ao saber que Aline está esperando um filho seu.

Capítulo 171 - Quarta-feira, 22 de novembro

Vinícius tem lembrança com Irene. Tadeu avisa a Gladys que eles correm risco de morte. Irene afirma a Petra e Luigi que a tentativa de assassinato contra Antônio é uma armação, para colocar Aline na cadeia. Petra comenta com Hélio que desconfia de que Agatha não seja tão boa quanto aparenta. Hélio deixa claro para Agatha que não acredita mais na mãe. Graça manda Tadeu ir à polícia contar que está sendo ameaçado por Sidney.

Capítulo 172 - Quinta-feira, 23 de novembro

Graça diz a Tadeu que ele deve ir à polícia. Jurecê avisa a Caio que Agatha tem o poder da destruição. Vinícius revela a Iraê que ela lhe traz alegria. Irene estranha a reação de Graça, que não a deixa passear com Danielzinho. Anely fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará de soltura. Anely briga com Berenice depois de acusá-la de roubar sua personagem. Jussara, Caio e João comemoram com Aline o retorno da professora para casa.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 24 de novembro

Marino percebe que Angelina fica desconcertada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sidney. Anely diz a Luigi que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram, depois do depoimento de Ramiro. Anely se emociona com a reação positiva de Lucinda, quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir a sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice.

Capítulo 174 - Sábado, 25 de novembro

Marino ouve Tadeu. Aline diz a Caio que se casará com ele. Angelina flagra Agatha colocando uma erva na comida de Antônio. Irene escuta Marino propor um acordo a Tadeu para capturar Sidney. Lucinda aconselha Anely a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luigi seu sucessor. Irene manda Ramiro tirar a vida de Sidney. Gladys pede o divórcio a Tadeu. Ramiro conta a Kelvin que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Graça fica assustada quando Irene lhe conta que planeja acabar com Agatha. Vinícius e Iraê se beijam. Petra pergunta a Hélio se ele está fugindo de algo. Ramiro ameaça Sidney.