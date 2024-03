Ator fecha contrato de um ano e meio com o SBT para participação especial

Ex-Globo, Elam Lima fecha com o SBT para atuar em novela de Íris Abravanel e contrato de um ano e meio o deixará livre para atuar no streaming, teatro e cinema

O ator Elam Lima (41), intérprete de Zeca em Bom Sucesso (2019), da TV Globo, está no elenco de A Caverna Encantada, nova novela do SBT. A obra da autora Íris Abravanel (75) tem estreia prevista para o segundo semestre e entrará no lugar de A Infância de Romeu e Julieta. A CARAS Brasil apurou e descobriu que o ator foi convocado apenas para gravar algumas cenas que vão ao ar no início e no fim da trama, mas fechou contrato de um ano e meio com a emissora de Silvio Santos (92).

A Caverna Encantada conta a história de Anna (personagem da atriz mirim Mel Summers, de 7 anos), filha de Paulo (Elam Lima), um médico missionário. Os dois vivem juntos no norte de Minas Gerais. Paulo recebe um chamado para uma missão perigosa e Anna não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes.

Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha mas, misteriosamente, não retorna. Anna embarca numa jornada inesperada e descobrirá muito mais a respeito dos enigmas do colégio, sua família e sobre ela mesma.

Segundo fontes, Elam viajará em breve com Mel para gravar as primeiras cenas da novela, que vão marcar a trajetória de pai e filha. Elas serão filmadas no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, mais conhecido como caverna do Jalapão, ao norte de Minas Gerais.

Haverá um lapso de período sem o artista aparecer na trama, pois seu personagem dará como morto. Depois, ele retorna no final para resgatar a filha com toda pompa e circunstância de uma princesa.

Apesar do contrato de um ano e meio, o artista está liberado para fazer streaming, teatro e cinema; ele só não pode aceitar nenhum outro trabalho na TV aberta. O papel estava destinado ao ator Joaquim Lopes, que inclusive chegou a fazer o teste e seu nome já constava no roteiro, contudo, ainda de acordo com fontes, o salário não teria agradado o ator e apresentador.