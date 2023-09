Ator deixou elenco de novela da Globo após sofrer problema de saúde; saiba quem

Autor de Chocolate com Pimenta precisou agir rápido na troca de elenco da novela após ator sofrer problemas de saúde

Presente em diversas tramas de sucesso de Walcyr Carrasco, na TV Globo, o ator Luís Melo por pouco não participou da novela Chocolate com Pimenta. Na época, ele sofreu um problema de saúde e precisou ser retirado às pressas da produção para passar por um tratamento.

Luís Melo foi escalado para fazer o papel designado para Antônio Grassi, o pai de Graça (Nívea Stelmann) e Celina (Samara Felippo). Durante a preparação para a produção, ele acabou machucando o joelho e ficando impossibilitado de seguir nas gravações.

O convite inesperado acabou provocando um verdadeiro rebuliço na vida de Grassi, que estava afastado da televisão. Ele exercia o cargo de presidente da Fundação Nacional de Arte (Funarte) e para voltar a atuar em uma trama da Globo, deveria abandonar o posto vinculado ao governo.

No entanto, posteriormente foi entendido que ele poderia conciliar os horários e o imbróglio foi resolvido sem grandes estresses. Meses depois ele apareceu no horário das 18h interpretando o papel do pai que oferece a filha para um homem rico, em troca do pagamento de uma dívida de jogo.

Já Luís Melo precisou passar por uma cirurgia para corrigir o ligamento cruzado no joelho. Ele passou dois meses de repouso, mas só retomou os trabalhos na emissora em 2005, quando surgiu como Ramiro, na novela América.

O problema de saúde do ator não apenas atrapalhou o seu trabalho na TV, como também a sua agenda. Isso porque ele precisou dar uma pausa no projeto do Ateliê de Criação Teatral, espaço cultural de Curitiba (PR).

Depois do incidente, Luís Melo só participou de uma trama de Walcyr Carrasco anos depois, em Morde & Assopra. Ele também esteve em Amor à Vida e O Outro Lado do Paraíso.