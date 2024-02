Ator de Renascer já foi descoberto e exposto por fãs na noite

Ator de Renascer foi flagrado e ganhou um grupo de rastreio do seu paradeiro no Rio de Janeiro; relembre o que aconteceu

Humberto Carrão, intérprete de José Inocêncio na novelaRenascer, já foi descoberto e exposto por fãs durante saídas na noite. O ator foi flagrado por fãs em bares e rodas de samba no Rio de Janeiro e ganhou um grupo de rastreio do seu paradeiro. Relembre o que aconteceu com o artista.

Em 2022, Humberto Carrão viveu o término de seu relacionamento de dez anos com Chandelly Braz e a notícia chamou a atenção dos internautas. Conhecido pelo gosto por frequentar rodas de samba e bares no Rio de Janeiro, o ator de Renascer teve seu paradeiro na cidade carioca rastreado por um grupo de fãs e a sua localização foi descoberta em diversas noites.

Durante uma das saídas do artista, ele foi flagrado por uma integrante do grupo Alerta Humberto, que expôs o paradeiro do ator de Renascer para outras fãs. "Fiquei com vergonha de incomodá-lo, mas cheguei lá e pedi uma foto, e ele foi muito simpático", declarou uma das garotas que conseguiu encontrar Humberto Carrão , em entrevista à Piauí. "É só pela farra, nada além disso", acrescentou outra sobre a criação do grupo.

Em conversa com o Central Splash, Humberto Carrão comentou sobre a fama de frequentar os locais no Rio de Janeiro e a descoberta de seu paradeiro durante saídas noturnas: "Eu sou louco pelo Brasil e por essa cidade. Eu não poderia viver no Rio de Janeiro sem frequentar a rua, literalmente, e os bares. É fácil me encontrar".

Leia também: Xamã traz lado poeta em Renascer e elogia trama: 'Um clássico, talvez o maior da TV'

"Eu vou no que eu gosto. Ensaio de escola de samba e blocos de rua, por exemplo, são coisas que eu sou apaixonado. Eu sei que em alguns lugares vou ser abordado. Faz parte do jogo", completou o intérprete de José Inocêncio em Renascer.