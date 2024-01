Renascer: Saiba qual é o único jeito para José Inocêncio ser morto

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, José Inocêncio abre o seu grande segredo para o amor de sua vida, Maria Santa

Em apenas sete capítulos da nova novela das 21h da Globo, "Renascer", o personagem José Inocêncio (Humberto Carrão) escapou três vezes da morte. No episódio que vai ao ar nesta quarta-feira, 31, o coronelzinho vai revelar como pode ser o seu assassinato.

De acordo com o Notícias da TV, José Inocêncio vai explicar que sua vida pode acabar caso alguém tire o facão dos pés do jequitibá-rei. "A minha vida e a minha alma estão enterradas aqui", dirá ele. Para quem não se lembra, no primeiro capítulo do remake, umas das cenas mais emblemáticas da versão de 1993 foi reproduzida. Quando José Inocêncio finca seu facão aos pés de um jequitibá-rei e faz um pacto.

"Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer... Nem de morte matada... Nem de morte morrida!", declarou o personagem.

"Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu, nem você haveremos de morrer... nem de morte matada... nem de morte morrida!"

Após a cerimônia do casamento, José Inocêncio e Maria Santa (Duda Santos) voltarão ao local onde a história começou. O casal irá deixar a festa e partir rumo à floresta. A primeira noite como marido e mulher vai acontecer aos pés do jequitibá. "Tem anos que ninguém vem aqui, mas vai valer a vista", comentará ele, cortando o mato para chegar aos pés da árvore.

Nesse momento, o coronelzinho vai revelar à Maria Santa que o jequitibá-rei é sua maior proteção, enquanto mostra o facão que cravou na terra. "Aqui eu plantei o meu destino como se fosse uma semente de cacau. Se um dia quiser se ver livre de mim, basta arrancar daqui o meu facão. Foi uma promessa que eu fiz... E que nenhum de nós dois iremos quebrar", contará. Ele ainda vai repetir as palavras que proferiu quando fez a promessa: "Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer... Nem de morte matada, nem de morte morrida".

No momento seguinte, o protagonista esperará um sinal da natureza, ficando frustrado porque nada acontece depois disso. "Pode sê besteira minha, mas eu queria que o senhor abençoasse a mulher que eu amo. Será que é pedir demais?", perguntará enquanto olha para a árvore e espera alguma resposta.

Após nada acontecer, a esposa tomará a iniciativa de pedir um beijo. "Eu quero que cê me beije aos pés do jequitibá onde plantou sua alma, José Inocêncio. Quero que ele abençoe pra sempre o nosso amor". Ele dirá que não está entendendo e Maria Santa responderá: "Quero que seja aqui o começo de nossa vida".

O pacto acompanha o protagonista por toda sua trajetória. Ao longo da trama, a lenda em questã é citada por diferentes personagens. No capítulo previsto para o próximo sábado, 3, o filho caçula do coronelzinho terá dez anos de idade e surgirá contando que basta arrancar o facão do pai da terra para matá-lo.