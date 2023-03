Ator de Mar do Sertão equilibra vida dupla nas redes e mira carreira internacional

Bruno Dubeux brilha como Savinho em Mar do Sertão e faz atendimentos médicos e aulas na área da nutrologia

"Sou um pouco cidadão do mundo, já nasci assim". É assim que o ator Bruno Dubeux (42) descreve sua jornada. Descendente de franceses, nascido nos Estados Unidos e criado em Recife, em Pernambuco, hoje ele mora no Rio de Janeiro e divide a carreira de ator, como Savinho em Mar do Sertão, com a de médico nutrólogo –e ainda encontra tempo para construir uma casa sustentável e preparar um espetáculo teatral.

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, o artista e médico conta que o papel como o dentista de Canta Pedra em Mar do Sertão foi seu primeiro na teledramaturgia. Apesar de ter familiaridade com a área da saúde, ele diz que foi um desafio do mesmo jeito, e fez um laboratório na Escola de Odontologia do Rio de Janeiro e contou com o apoio de uma dentista nos sets de filmagem.

"Mar do Sertão é um marco na minha carreira. Me sinto honrado e grato de integrar uma produção em que a maioria do elenco é nordestino", afirma ele sobre a novela que acaba nesta sexta-feira, 17, enquanto faz carinho em Leone, seu cachorro que esperava o fim da entrevista deitado em seus pés. "É incrível como é um sucesso. Desse elenco se formou uma constelação cheia de estrelas."

Além do trabalho na TV, ele também mantém o equilíbrio com a carreira de médico nutrólogo com aulas e atendimentos. O artista explica que tenta separar os trabalhos, e não usa o sucesso nas telinhas para promover suas consultas, tendo até perfis separados nas redes sociais para cada momento de sua vida. "O perfil do ator é Bruno Dubeux, o do médico é Bruno de Andrade. É como equilibrar pratos."

Porém, um de seus maiores projetos é interligado com outra área: bioconstrução. O artista está construindo uma casa totalmente sustentável em seu terreno em Lumiar, no Rio de Janeiro, ao lado do italiano Raffaele Casuccio. A obra começou em dezembro do ano passado, ainda durante as gravações da novela. Apesar do sufoco, Dubeux não esconde a animação em falar de sua primeira casa própria.

"[Mais para frente] a ideia é fazer imersões com crianças sobre ecopedagogia, queremos transmitir isso, a educação vai ser o caminho. Obra dá muito trabalho, mas dá muita alegria", completa ele. A casa é construída o máximo possível sem a utilização de material industrial e visa criar um ecossistema próprio, com placas solares e tratamento de esgoto, por exemplo.

Em paralelo ao projeto da casa, o artista também busca incentivos financeiros para colocar uma peça nos palcos dos teatros. Chamado Amores Flácidos, o espetáculo conta a história de um homem que, após namorar uma mulher obesa, se torna um serial killer de mulheres gordas. A história já foi exibida como peça-metragem, unindo teatro e cinemas, durante a pandemia de Covid-19.

"Amores Flácidos nasceu em 2018, é um projeto de teatro. Na pandemia, fizemos o modelo híbrido e agora quero fazer ele no palco", acrescenta. "A história veio junto na área da medicina, minha área de atuação é emagrecimento e obesidade. A peça reflete como a sociedade mata essas pessoas, metaforicamente, por falta de acolhimento."

COMO BRUNO DUBEUX DECIDIU SER ATOR E MÉDICO?

Apesar da união dos dois universos nas telinhas da TV, a vontade de ser ator surgiu antes da carreira na saúde. Quando criança, Dubeux era o primo mais velho da família e montava peças inspiradas na Escolinha do Professor Raimundo para apresentar no Natal. "Na adolescência isso se diluiu, não fui muito incentivado em Recife, não tem nenhum artista na minha família. Na hora do vestibular, eu decidi fazer medicina."

Então, aos 16 anos, ele foi morar nos Estados Unidos para terminar a escola, período em que era a "novidade" por ser o único estrangeiro, e iniciar a faculdade. Dubeux relembra que, logo no início do curso de medicina, recebeu uma proposta para trabalhar em uma campanha publicitária e isso o trouxe de volta ao mundo das artes. Foi no último ano de estudos que a Globo o procurou, para testes na oficina de atores.

Ele finalizou a faculdade e acabou se frustrando com o estilo de vida que levava no país norte-americano. Então, aos 26 anos, Dubeux resolveu se mudar para o Rio de Janeiro para focar na carreira de ator. Agora, após o trabalho na TV, ele pretende focar na carreira internacional, já que possui a dupla cidadania e o inglês como língua fluente.

"Esse desejo está aumentando muito, principalmente agora após a pandemia [de Covid-19], já que as coisas ficaram mais fáceis em relação à audição, que está rolando muito à distância. Isso me reacendeu esse desejo. As distâncias encurtaram", reflete ele, que ainda diz não ter feito nenhuma audição presencialmente para Mar do Sertão.