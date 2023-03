Elenco de Mar do Sertão se despede com viagem à praia e passeio nas dunas

Bruno Dubeux e colegas de Mar do Sertão vão ao Rio Grande do Norte após convite do governo

Para celebrar o fim de Mar do Sertão, o elenco da trama de sucesso da Globo recebeu um presente vindo diretamente do Rio Grande do Norte. O ator Bruno Dubeux (42), intérprete de Savinho na trama, contou que o governo do estado potiguar convidou 18 integrantes do elenco a passar uma semana conhecendo os pontos turísticos da região

A viagem surgiu de uma conversa entre a secretaria do governo do estado nordestino e a atriz Titina Medeiros (45). "Ela costurou isso e vem há quase dois meses preparando [a parceria]", revela, em conversa exclusiva com a CARAS Brasil. O passeio, que começa nesta sexta-feira, 10, funcionará como um cartão postal para novos turistas que queiram visitar e conhecer as paisagens das praias do Rio Grande do Norte.

"Foi uma proeza dela conseguir unir essas agendas. Estamos indo ficar uma semana, vamos para Pipa, Natal e pontos turísticos próximos da capital", completou o artista, que já visitou a região há cerca de 20 anos. Além das visitas pelos pontos turísticos, a equipe também irá se reunir para uma exibição especial do último capítulo de Mar do Sertão, que vai ao ar na próxima sexta-feira, 17, que talvez conte com a presença de Fátima Bezerra, governadora do estado.

Dubeux ainda conta que o itinerário conta com um passeio de quadriciclo pelas dunas de Natal, e um passeio de bugue na Praia de Ponta Negra. "Vão levar quase metade de um elenco que está bombando no país inteiro e principalmente no Nordeste", celebra o artista, que já diz estar com as malas prontas.

Ele ainda ressalta a importância da representatividade do nordeste na novela, que c onta com a maioria do elenco com origem nordestina. "Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: 'É a primeira vez que me sinto representado em uma novela nordestina, me reconheço no sotaque, finalmente expressões originais, é a primeira vez que eu vejo na televisão alguém falando como eu falo'."