Amor Perfeito: resumo da novela de 03 a 08 de julho

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Jesus afirma a Marcelino que sua mãe está viva

Capítulo 91 - Segunda-feira, 3 de julho

Marcelino provoca uma confusão no Fórum, mas acaba convencendo o Juiz a ouvir o que ele tem a dizer. Celeste conversa com as famílias das crianças que ajudaram Marcelino e Manoel a fugirem da escola. Érico e Verônica se preparam para a viagem para o Rio de Janeiro. Albuquerque se revolta com a atitude de Justino. Tobias se preocupa com a falta de amor de Albuquerque por ele. O caso da guarda de Marcelino é concluído.

Capítulo 92 - Terça-feira, 4 de julho

Marcelino, Marê, Orlando e os religiosos comemoram a permanência do menino na Irmandade. Gilda se revolta, e Lucília a apoia. Albuquerque confronta Justino. Gaspar faz questão de indenizar Popó por sua bicicleta quebrada no acidente que vitimou Darlene. Gaspar é gentil com Darlene e Clara. Gilda decide investigar o passado de Frei Severo. Justino afirma que se inscreverá no curso de Tânia. Lucília deduz que foi enganada por Péricles. Lucília tenta negociar com Orlando. Galdino confessa a Albuquerque que invadiu a casa de Verônica a mando de Lucília.

Capítulo 93 - Quarta-feira, 5 de julho

Albuquerque alerta Gilda sobre o envolvimento de Lucília com Galdino. Gilda pede que Albuquerque anule a investigação contra Lucília e liberte Galdino, deixando o colar da mãe de Marê com ela. Lucília afirma a Orlando que foi Gilda quem assassinou Leonel. Marê pede ajuda a Anselmo para criar a ala da maternidade no hospital, e Cândida se sensibiliza. Orlando revela a Marê e Júlio que foi Gilda quem atirou contra Leonel. Anselmo comunica que deseja ter Gaspar como seu sucessor na prefeitura. Gilda descobre que Orlando é filho de Virgílio Lopes.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 6 de julho

Gilda furta as cartas de Virgílio e Maria Eugênia do quarto de Lucília, mas deixa uma cair sem perceber. Lívia pede ajuda a Frei Leão para aproximar Albuquerque de Tobias. Popó e Adélia se surpreendem com a mudança de comportamento de Ivan. Gilda deduz que Lucília está tramando um golpe contra ela. Érico fica desconfortável ao encontrar Romeu. Jesus afirma a Marcelino que sua mãe está viva. Érico confessa a Verônica que teve um relacionamento com Romeu. Gilda confronta Lucília.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 7 de julho

Lucília confessa que deseja a parte do hotel que pertence a sua família, e Gilda se revolta. Érico pede Verônica em namoro. Anselmo sofre ao pensar em Verônica. Lucília ameaça contar à polícia que Gilda é a assassina de Leonel. Ítalo informa a Marê que o Conselho do hospital aprovou a campanha de arrecadação de fundos para construir a maternidade. Cândida e Anselmo anunciam seu apoio ao projeto de Marê. Gilda propõe fazer um acordo com Lucília, mas aciona Sílvio contra a moça. Orlando conversa com João sobre Darlene e Clara. Lucília trai Orlando. Gilda mostra a Felipe uma foto de Lucília.

Capítulo 96 - Sábado, 8 de julho

Felipe garante a Gilda que dará um jeito em Lucília. Popó comunica a Érico que Lucília foi promovida a gerente do hotel. Marê pede que Verônica e Érico façam da noite de inauguração do cinema uma festa beneficente para a futura maternidade. Verônica aceita namorar Érico, e Júlio comemora. Anselmo tenta reatar com Verônica. Darlene é hostil com Gaspar. Felipe consegue se aproximar de Lucília. Gilda faz uma doação para o projeto de Marê. Ione pensa em rever Bem-Te-Vi. Gaspar planeja suceder Anselmo na prefeitura. Lucília aceita passear de barco com Felipe.