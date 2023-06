Amor Perfeito: Leonel vai voltar! Saiba como ele reaparece na novela

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Leonel revela que não morreu e reaparece de um jeito inusitado na história

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, os telespectadores vão descobrir que Leonel (Paulo Gorgulho) não morreu após ser vítima de uma emboscada no início da história. Ele sobreviveu ao ser atingido por um tiro e surgirá novamente na história.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Leonel conseguiu resistir aos ferimentos causados pelo tiro que sofreu em uma festa em sua mansão. Ele teve ajuda para se recuperar e está bem. Porém, ele vai voltar para a história desmemoriado. Ele perdeu a memória por causa do tiro na cabeça.

Segundo o site Notícias da TV, Leonel retornará no núcleo da Irmandade. Ele será um dos homens que vão receber os cuidados dos padres. Ele estará sério e recluso, mas vai conquistar a simpatia e curiosidade de Marcelino (Levi Asaf), que vai se aproximar do senhor sem saber que ele é seu avô.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito no período de 13 a 17 de junho:

Capítulo 74 - Terça-feira, 13 de junho

Lucília despista Anselmo. Adélia avisa que Marê poderá ser recriminada por alguns funcionários do hospital. Gilda tenta disfarçar o enfado com Gaspar e Cândida. Frei João conversa com Severo sobre Darlene e Clara. Gaspar surpreende Lucília tentando abrir o arquivo morto do hotel. Anselmo avisa a Verônica que esperará por ela no local de sempre. Frei João revela aos padres sua história com Darlene. Ione interroga a mãe de Clara. Gilmar é hostil com Marê. Gaspar humilha Érico. Fernando reconhece Gilda da casa de Madame Chantilly, mas ele disfarça na presença de Cândida. Frei João estuda com Clara. Anselmo pede para Lucília ir ao seu encontro. Júlio resolve dar um anel de compromisso para Sônia. Verônica decide ir atrás de Anselmo. Gilda conversa com Fernando. Verônica flagra Lucília e Anselmo.

Capítulo 75 - Quarta-feira, 14 de junho

Anselmo tenta tranquilizar Verônica, enquanto Lucília vai embora. Frei João coloca Clara para dormir. Marê descobre que Lucília é amante de Anselmo. Júlio surpreende Sônia com o anel de compromisso. Gaspar repreende Darlene ao vê-la no saguão do hotel. Gilda se lamenta para Fernando. Marê revela o caso de Lucília com Anselmo para Orlando. Verônica se demite da prefeitura. Orlando pede para Lucília deixar São Jacinto. Aparecida consola Justino. Lucília se surpreende ao saber que Gilda quer se casar com Orlando. Gilda pede para Mirtes ir para São Jacinto e avisa que pagará sua estadia no Grande Hotel.

Capítulo 76 - Quinta-feira, 15 de junho

Mirtes se encanta com a proposta de Gilda. Anselmo cobra juros de Antônio, que fica perplexo. Júlio se anima com a notícia sobre a demissão de Verônica. Gaspar repreende Anselmo por se envolver com Lucília. Marê se entristece com o comentário de Ione sobre seu trabalho. Clara gosta quando João acompanha ela e Darlene até o hotel. Gaspar conta para Gilda do caso de Lucília e Anselmo. Júlio não aceita que Anselmo cobre juros de Antônio. Verônica conversa com Érico. Frei João prepara um presente para Clara. Marcelino não consegue falar com Jesus e se entristece. Lucília encontra o documento que queria sobre Virgílio. Gilda flagra Lucília saindo do arquivo morto com um envelope nas mãos.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 16 de junho

Gilda obriga Lucília a entregar para ela o envelope que está em suas mãos. Cândida se surpreende com a demissão de Verônica. Gilda questiona Lucília sobre seu caso com Anselmo. Júlio exige que Anselmo pare de cobrar juros pelo empréstimo que fez a Antônio. Cândida procura Verônica. Turíbio descobre o paradeiro de Elza e Odilon e avisa a Albuquerque. Gilda é gentil com Clara e causa estranhamento em Gaspar. Ione descobre que Júlio pretende se casar com Sônia e conta para Ademar. Lucília fala com Orlando sobre os documentos de Virgílio. Júlio flagra Ademar conversando com Sônia e fica irritado. Justino pede ajuda a Tânia para voltar a estudar. Cândida informa a Anselmo que trabalhará com ele na prefeitura. Gilda vai à Irmandade falar com Marcelino e o encontra com Orlando e Marê.

Capítulo 78 - Sábado, 17 de junho

Marcelino agradece Gilda pelo presente, e Marê e Orlando ficam indignados. Sônia pede para conversar com Júlio sobre Ademar. Ione estranha o comportamento de Ademar. Gilda se declara para Orlando e afirma que quer adotar Marcelino, e o médico conta para Marê. Clara fica encantada com o presente de frei João. Sônia revela parte de sua história com Ademar para Júlio. Ademar humilha Ione. Celeste sugere que Tânia termine o curso de professora. Sônia obriga Justino a manter seu segredo. Anselmo vê Verônica e Érico juntos. Júlio pede para Marê não confrontar Gilda por causa de Marcelino. Frei Severo impede Marcelino de ir ao sótão. Marê questiona Gilda sobre ela querer adotar Marcelino, e Gaspar ouve.