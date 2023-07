Amor Perfeito: Gilda descobre o grande mistério sobre Marcelino

A vilã sabe de tudo! Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Gilda descobre o laço de sangue entre Marê, Marcelino e Orlando. Saiba como ela descobre a verdade!

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Gilda (Mariana Ximenes) vai descobrir a verdade sobre Marê (Camila Queiroz), Marcelino (Levi Asaf) e Orlando (Diogo Almeida). Ela fica sabendo que o menino é o filho biológico do casal apaixonado após promover uma grande investigação. Saiba como tudo vai acontecer!

Nas cenas, Gilda quer adotar Marcelino e mandou o seu advogado investigar a vida de Rosa (Iasmin Patacho), que é a mulher que os padres acreditam que é a mãe biológica do menino. Na investigação, o advogado descobre que Rosa deu à luz uma menina. Portanto, ela não é a mãe de Marcelino. Logo depois, ela consegue mais uma informação.

Um dia, Gilda ouve uma conversa de Sônia (Bárbara Sut) com Justino (João Fernandes), na qual eles contam que o bebê encontrado morto na construção da ferrovia era o filho da recepcionista, e não o filho de Marê.

Rapidamente, Gilda liga os pontos e percebe que Marcelino é o filho biológico de Marê e Orlando. Com essa descoberta, a vilã vai ficar ainda mais empolgada para ter a guarda de Marcelino, já que será um trunfo ter o filho de sua grande rival.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito no período de 19 a 22 de julho:

Capítulo 105 - Quarta-feira, 19 de julho

Rosa afirma a Edvaldo que nunca deixou uma criança na Irmandade. Júlio revela que Gilda acusa Frei Severo de negligência com Marcelino, a partir do acidente com o escorpião. Ítalo repreende Gilmar por ter fornecido o prontuário de Marcelino a Edvaldo. Turíbio comenta com Ivan suas intenções com Tânia. Marcelino tenta unir Marê e Orlando novamente. Adélia se surpreende ao pensar em Ivan. Clara diz que gostaria que Frei João fosse seu pai. Edvaldo conta a Gilda sobre seu encontro com Rosa, e a vilã deduz que Marcelino é o filho de Marê e Orlando.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 20 de julho

Gilda ganha a guarda de Marcelino e vibra com a vingança contra Marê. Todos na Irmandade se desesperam com a partida de Marcelino. A foto de Tânia é publicada na capa da Gazeta, e Popó se irrita com Turíbio. Marê descobre que Gilda ficará com a tutela de Marcelino e corre ao encontro do menino. Rita admira Gilda, e Neiva fica abalada. Todos na cidade comentam sobre a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda delira e planeja seu futuro casamento com Orlando.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 21 de julho

Marê, Orlando e os religiosos se reúnem para conversar com Marcelino, mas Manoel irrompe a Irmandade afirmando que não deixará Gilda ficar com o amigo. Marcelino implora para não deixar a Irmandade. Orlando confronta e ameaça Gilda. Lívia questiona Albuquerque sobre o pai biológico de Tobias, e o delegado desconversa. Leonor e Celeste acolhem Valente, um ex-preso político. Valente olha para a foto da esposa e promete encontrar o filho dos dois. Anselmo e Cândida cobram de Gaspar que tenha uma companheira. Marcelino conversa com Jesus, e é flagrado por Frei Severo.

Capítulo 108 - Sábado, 22 de julho

Marcelino jura que Jesus estava conversando com ele, mas Frei Severo repreende o menino por estar sozinho no sótão. Todos na Irmandade relembram a chegada e o crescimento de Marcelino. As crianças se revoltam com o fato de Marcelino ter de ficar com Gilda. Marcelino se muda para a casa de Gilda, e Neiva afirma que o protegerá. Valente conhece Tobias e deduz que seja o seu filho Samuel. Verônica se preocupa com o comportamento de Júlio em relação a Marê. Marcelino se recusa a interagir com Gilda, que ameaça o menino para Rita.