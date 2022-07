Além da Ilusão: Violeta reage ao descobrir caso de Heloisa e Matias

Saiba como será a reação de Violeta ao descobrir que a irmã, Heloisa, teve uma filha com seu marido, Matias, na novela Além da Ilusão

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Violeta (Malu Galli) vai descobrir que o marido, Matias (Antonio Calloni), teve um caso com sua irmã, Heloisa (Paloma Duarte), no passado e os dois tiveram uma filha, Olivia (Debora Ozório). A revelação acontecerá uma tragédia na vida de Olivia, que será socorrida por Matias.

Nas cenas, Olivia é atingida por um tiro durante uma manifestação e precisa passar por uma cirurgia de emergência. Durante o procedimento, ela precisa de transfusão de sangue e Matias se oferece para ser o doador ao dizer que é o pai biológico da jovem.

Heloisa é obrigada a contar sobre a traição para Violeta em Além da Ilusão

Logo depois, segundo o site NaTelinha, Heloisa terá que contar para Violeta que foi seduzida por Matias no passado e eles tiveram uma filha. Violeta fica em choque e furiosa com a revelação. “Como é que é? A Olivia é filha do Matias? Então nunca foi um delírio dele? É o nome dele que você se recusou a dizer pro papai, e acabou perdendo a menina?”, questiona a empresária.

Assim, Heloisa diz que se apaixonou por Matias e foi seduzida por ele. Depois de se entregar para o cunhado, ela passou a ser ameaçada por ele quando descobriu a gravidez. Assim, ela se recusou a contar sobre a traição e acabou perdendo a filha.

Violeta reage ao ouvir toda a história e diz que não vai perdoar a irmã pela traição. Ela sai de cena e diz que precisa de um tempo afastada para digerir a história.

Vale lembrar que a novela Além da Ilusão está se aproximando do fim. Em agosto, a novela vai acabar e ser substituída por Mar do Sertão.