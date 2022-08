Além da Ilusão: Veja como será o casamento de Olívia e Tenório

Após uma linda história de amor, Olívia e Tenório vão ter um final feliz na novela Além da Ilusão

Na reta final da novela Além da Ilusão, da Globo, o público vai conferir o casamentos dos persoangens Tenório (Jayme Matarazzo) e Olívia (Debora Ozório). Os dois vão dizer o tão esperado 'sim' na próxima semana!

Relembre a história de amor de Olívia e Tenório e veja as fotos do casamento!

O amor de Tenório e Olívia começou assim que ele chegou na cidade. Na época, ele era padre e ela ficou apaixonada por ele, tendo que lutar contra os seus sentimentos. Os dois ficaram muito próximos e a paixão veio à tona. Tanto os rumores sobre o amor proibido deles virou fofoca na cidade e Olívia teve até que fingir que estava namorando com Davi/Rafael (Rafael Vitti) para fugir dos comentários maldosos.

Tenório chegou a ir embora da cidade ao perceber que também estava apaixonado por Olívia, mas tomou uma decisão radical. Ele abandonou o seu serviço como padre e largou batina. Tenório voltou para a cidade e começou a namorar com Olívia. Porém, o relacionamento deles não foi nada fácil. Eles enfrentaram o preconceito dos outros moradores da região e conseguiu seguir firmes e fortes no amor.

Na reta final da novela, Tenório chegou a ser preso e Olívia levou um tiro, recebendo a notícia de que não poderá engravidar. Mesmo assim, eles decidiram continuar juntos. O casamento acontece após ele receber uma autorização do Vaticano, que o liberou do seu serviço como padre para viver o matrimônio.

A cena do casamento de Olívia e Tenório vai ao ar na segunda-feira, 15 de agosto. A novela Além da Ilusão chega ao fim no dia 19 de agosto e será substituída por Mar do Sertão - que estreia no dia 22 de agosto.

Fotos: Globo/ Fábio Rocha

