Além da Ilusão: Saiba como Heloisa descobre que Olívia é sua filha

Heloisa e Olívia descobrem que são mãe e filha em cenas emocionantes na novela Além da Ilusão. Saiba como será!

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 09h44

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Heloisa (Paloma Duarte) vai descobrir que Olívia (Debora Ozório) é a sua filha desaparecida. O momento promete emocionar o público com o primeiro encontro das duas após a verdade vir à tona.

Saiba como será a cena do reencontro de Heloisa e Olívia em Além da Ilusão

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Heloisa vai descobrir a verdade por causa de Leônidas (Eriberto Leão). Há alguns capítulos, ele está investigando o paradeiro da filha perdida de sua namorada e descobriu que a bebê pode ser Olívia. Ele terá certeza após Olívia descobrir que é adotada e mostrar que tem um sapatinho de bebê que ela estava usando quando foi entregue para Benê (Claudio Jaborandy). Na mesma hora, Leônidas vai reconhecer o sapatinho, que é o par do mesmo sapatinho que Heloisa guarda de recordação da filha.

Assim, Leônidas revela a verdade para Fátima (Patrícia Pinho) sobre o passado de Olívia e ela pressiona o marido, Benê. Com isso, Fátima conversa com Heloisa e conta toda a história da adoção de Olívia. Pouco depois, ela também conta tudo para Olívia, que decide procurar Heloisa para conversar.

Um dia, Heloisa estará na capela da fazenda quando Olivia aparece após descobrir toda a verdade. As duas ficam muito emocionadas e se abraçam no reencontro de mãe e filha.

As cenas devem ir ao ar no capítulo de 30 de junho.