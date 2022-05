Além da Ilusão: Matias reconhece o mágico Davi

Confira como será a cena em que Matias percebe que Rafael é Davi, o mágico que namorou com Elisa, na novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 12h36

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Matias (Antonio Calloni) vai descobrir que Rafael (Rafael Vitti) é Davi (Rafael Vitti), o mágico que namorava com Elisa (Larissa Manoela) quando a jovem morreu. Porém, o mágico será mais rápido e não deixará que o ex-juiz consiga convencer as pessoas de que o reconheceu.

Nas cenas, Davi/Rafael vai cuidar de Isadora (Larissa Manoela) após a jovem ser diagnosticada com malária. Ela fica muito doente e tem delírios por causa da febre. Assim, o rapaz decide ficar ao lado dela no quarto até que ela se recupere.

Em um momento, Matias entra no quarto de Dorinha e lamenta a doença da filha. “Não posso perder outra filha! Não posso”, diz ele. Então, o ex-juiz olha para Davi/Rafael e o reconhece. Ele lembra do mágico do passado e fica em choque.

Davi percebe que foi reconhecido por Matias e age rápido. Ele pega uma máscara de bate-bola e coloca em seu rosto, o gesto faz Matias ter um surto e ninguém vai acreditar que ele viu o mágico.

A história de Matias e Davi na novela Além da Ilusão

Vale lembrar que Matias ficou fora do juízo após ter dado o tiro que tirou a vida da filha, Elisa. Na época, ele foi contra o namoro dela com o mágico Davi e tentou atirar no rapaz, mas o seu joelho falhou na hora do disparo e o tiro atingiu o peito de Elisa, que morreu na hora.

Depois disso, Davi foi julgado como culpado pela morte de Elisa após Matias manipular as provas. Assim, o rapaz ficou 10 anos preso até conseguir fugir. Na fuga, ele sofreu um acidente de trem e foi parar na fazenda da família de Matias após roubar a identidade de um Rafael que estava no trem. Desde então, ele faz de tudo para não ser reconhecido.