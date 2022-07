Além da Ilusão: Heloisa pede perdão para Violeta

Heloisa abre o jogo com Violeta sobre quando engravidou de Matias no passado e implora peloperdão da irmã na novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 10h52

No capítulo da novela Além da Ilusão desta quinta-feira, 28, Heloisa (Paloma Duarte) terá que implorar pelo perdão de sua irmã, Violeta (Malu Galli), por causa de uma traição no passado. Ela teve que revelar que viveu um affair com Matias (Antonio Calloni) no passado e que ele é o pai de Olivia (Debora Ozório).

Heloisa terá uma conversa difícil com Violeta em Além da Ilusão

Nas cenas, Violeta fica em choque ao descobrir que o marido engravidou sua irmã. “Como é que é? A Olívia é filha do Matias? Então nunca foi um delírio dele?”, diz ela. Assim, Heloisa explica como se apaixonou pelo cunhado.

“Matias me contada sobre os livros que lia, os casos que julgava, os lugares do mundo que tinha visitado. Fazia anos que não via meu cunhado e fiquei completamente encantada. Sim, Violeta, me apaixonei. Aquele homem lindo, mais velho e poderoso me seduziu com falsas promessas e eu me entreguei a ele”, declara.

Aos prantos, Heloisa pede perdão para Violeta, e ainda diz que foi ameaçada por Matias quando descobriu a gravidez. Ela diz que o ex-juiz disse que faria algo de ruim caso ela contasse a verdade. Assim, por anos, ela escondeu a verdade sobre o pai de sua filha. “Fiquei em pânico, com medo que ele matasse a menina”, diz.

Logo depois, Violeta vai confrontar Matias e dirá que está decepcionada. "Pois saiba, meritíssimo, que pra mim você foi um covarde! Covarde por se deitar com uma menina e covarde por não contar pra ela onde estava a filha. Não te reconheço mais, Matias. Agiu como um monstro!", dispara.

