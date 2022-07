Além da Ilusão: resumo da novela de 25 a 30 de julho

Nos próximos capítulos de Além da Ilusão, Violeta descobre que Heloisa teve um caso com Matias no passado

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 09h22

Capítulo 145 - Segunda-feira, 25 de julho

Letícia desmaia ao constatar que Bento está vivo. Bento acredita ter sido traído por Lorenzo. Letícia pede um tempo para Lorenzo. Eugênio se preocupa com a reação de Joaquim ao pedido de desquite de Isadora. Isadora comenta com Davi que Matias guarda o processo de Elisa em casa. Bento briga com Lorenzo. Joaquim se afasta de Iolanda. Isadora vê fotos do processo e afirma que houve uma confusão com as armas do crime de Elisa. Olívia revela a Tenório que está organizando uma manifestação pela soltura dos presos políticos. Giovanna confessa a Lorenzo que queimou a carta de Bento. Bento procura Letícia.

Capítulo 146 - Terça-feira, 26 de julho

Letícia afirma a Bento que ele estragou o romance dos dois. Isadora confronta Joaquim e mostra a foto dele com Iolanda para comprovar seu adultério. Enrico e Emília se preparam para o golpe final do cassino. Mariana vê quando Santa e Arminda armam para transformar Inácio em sheik e enganar Constantino e Julinha. A mando de Joaquim, Iolanda segue Davi para conseguir os negativos da foto dos dois. Matias provoca uma confusão na manifestação organizada por Olívia pela liberdade dos presos políticos. Iolanda flagra Davi com seus livros sobre mágica. Olívia é atingida por um tiro na manifestação.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 27 de julho

Matias, Heloísa, Fátima e Benê se desesperam ao verem Olívia desmaiada. Tenório implora para ver Olívia. Letícia descobre que Giovanna queimou a carta de Bento para Lorenzo. Iolanda promete descobrir a verdade sobre Davi. Bento e Lorenzo confrontam Giovanna. Heloísa e Matias têm uma discussão sobre Olívia, mas disfarçam quando Violeta chega. Todos se desesperam por notícias de Olívia. Mariana ameaça Santa e Arminda e consegue seu programa na rádio de volta. Joaquim denuncia a prática do ateliê de Isadora para Salvador. Pressionada, Heloísa confirma a todos que Matias é o pai de Olívia.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 28 de julho

Heloísa promete explicar tudo para Violeta, que fica incrédula. Matias doa sangue para Olívia. Letícia escolhe ficar com Lorenzo. Elias anuncia que a cirurgia de Olívia foi um sucesso. Heloísa conversa com Violeta. Isadora e Davi se revoltam quando o ateliê da estilista é fechado por causa de Joaquim. Lorenzo e Letícia contam a Bento que decidiram permanecer casados. Olívia desperta da cirurgia. Violeta confronta Matias. Olívia questiona Matias sobre a morte de Elisa. Joaquim tranca Isadora em sua casa.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 29 de julho

Úrsula se preocupa com o rompante de Joaquim. Matias nega para Olívia que tenha envolvimento na morte de Elisa e ameaça Heloísa. Onofre confronta Abel sobre a denúncia na participação de Lucinha no time de futebol. Matias tem um surto e Elias intervém. Heloísa pede que Olívia se afaste de Matias. Eugênio conforta Violeta, que sofre com a traição de Matias e Heloísa. Joaquim se desentende com Abel, que promete vingança. Davi liberta Isadora e todos denunciam a atitude de Joaquim. Leônidas conhece Nise da Silveira e apresenta Matias para a psiquiatra. Salvador dá voz de prisão a Enrico e Emília. Joaquim flagra Davi e Isadora juntos.

Capítulo 150 - Sábado, 30 de julho

Joaquim ameaça Davi com uma arma, e Heloísa intervém. Emília pede que Cipriano diga a Jojô que ela o ama. Arminda coroa Margô como a nova rainha da rádio. Davi agradece Heloísa por tê-lo salvado de Joaquim. Lorenzo e Letícia percebem o clima entre Cipriano e Giovanna. Enrico chantageia Joaquim para conseguir um advogado. Violeta discute com Eugênio por conta de Joaquim. Abel ameaça brigar com Úrsula se Joaquim não lhe der dinheiro. Lisiê conta a Tenório sobre o estado de Olívia. Elias revela que Olívia não poderá engravidar. Úrsula atira contra Abel.