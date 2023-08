A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 21 a 25 de agosto

Nos próximos capítulos da novela 'A Infância de Romeu e Julieta', Romeu recebe um pacote anônimo

Capítulo 76, segunda-feira, 21 de agosto

Lívia acha que é melhor ela e Téo seguirem apenas como amigos. Após se declarar para Romeu, Karen pensa que o garoto sente a mesma coisa por ela, mas Romeu alega gostar dela apenas como amiga. Karen pede para Romeu não contar para ninguém sobre a revelação que ela fez. Dimitri, Ellen, Ian e Nath tentam descobrir como ativar o portal do Mundo da Imaginação na árvore da praça; a gangue Pedalzera chega e corre atrás deles. Ellen deixa o MP3 cair no chão e os membros do Pedalzera pegam o objeto. Bassânio diz para Daniel que mora em uma barraca e Daniel o convida para morar na casa dele temporariamente. Bernardo fala para Vera que é o novo membro da organização da Festa da Árvore, ela não gosta que o marido fique perto dos Campos na organização do evento. Mauro convida Mariana para sair e afirma que deseja conhecê-la melhor. No jantar, Telma vê que as filhas estão abaladas psicologicamente. Karen pergunta à mãe se algum menino vai gostar dela um dia. Glaucia desconfia que Pórcia conte sobre a joia à Vera.

Capítulo 77, terça-feira, 22 de agosto

Ocorre uma falha no sistema do Monter Mercado danificando os monitores do comércio. Clara explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que “Extraordinarium” era uma brincadeira antiga que ela jogava com os amigos, mas que não se lembra como é. Dimitri, Ellen, Ian e Nath descobrem que Clara doou ao ferro-velho o pedal que estava na estufa (Pedal da Honra do Pedalzera). Os clientes do Monter Mercado não conseguem comprar no estabelecimento e Vera acredita que hackearam o sistema. Mauro e Mariana se encontram na sorveteria; Lívia passa em frente ao local e nota Mariana com o judoca. Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão até o ferro-velho, eles esbarram com Claudio e Ellen o reconhece. Dimitri, Ellen, Ian e Nath pegam um pedal parecido com o Pedal da Honra e vão embora do local. Fausto deseja fazer uma peça teatral sobre o bairro na Festa da Árvore; Hélio sugere que Fausto solicite patrocínio para Leandro. Romeu recebe um pacote anônimo. As crianças pensam o que fazer no show de talentos da Festa da Árvore. Nando leva Rosalina para conhecer seu quarto. Fausto convence Leandro que aprova o patrocínio para o espetáculo na Festa da Árvore. Dimitri, Ellen, Ian e Nath enganam Pedalzera com o falso pedal. Posteriormente no Armazém, Lívia diz para Julieta que viu Mauro com Mariana, Daniele escuta a conversa de longe e fica com ciúmes. Sem querer, Lívia revela a Julieta que Alex a chamou para integrar o grupo do Lado Torre.

Capítulo 78, quarta-feira, 23 de agosto

Daniel pede para Bassânio chamar Marina na sorveteria falando que precisa urgentemente da ajuda dela. No encontro com Mauro, Mariana conta sobre sua trajetória profissional, mas não revela sobre o passado na prisão. Bassânio entra na sorveteria gritando, pedindo para Mariana retornar ao restaurante. Mariana chega no Armazém e descobre que tudo não passa de um plano de Daniel para acabar com o encontro entre ela e o judoca. No CEC, Hélio ensina Dimitri, Ellen, Ian como abrir o portal para o Mundo da Imaginação: eles devem pegar objetos para dar um uso completamente diferente, como um superpoder. Vera libera Romeu do castigo. Julieta pergunta mais sobre Mauro para Mariana, que afirma ser apenas aluna do campeão; Julieta repassa a informação para Daniel. Telma convida Mauro para um jantar com os filhos na casa dela. Vitor implora para Pórcia sair com ele e ela aceita. Daniel confessa para Julieta que está com ciúmes de Mauro com a Mariana. Daniele chama Bassânio para ir ao bar karaokê depois do expediente. No jantar na casa de Telma, Alex elogia o cabelo de Lívia. No bar, Bassânio se depara com Vitor e Pórcia juntos. Ainda no bar karaokê, Vitor encontra um amigo hacker; o rapaz diz que invadiu o sistema do Monter Mercado e revela que Glaucia contratou o serviço dele.

Capítulo 79, quinta-feira, 24 de agosto

Telma diz a Mauro e às crianças que ela preparou o jantar, mas Mauro flagra a caixa de delivery. Enzo conta para Amanda que Téo e Lívia terminaram. Depois do karaokê, Vitor leva Pórcia até a casa dela e descobre que Fausto é pai da garota; Fausto briga com Pórcia, porque ela saiu de casa e chegou tarde. Leandro visita a casa de Glaucia e Dimitri mostra o desenho da Flávia ao avô; ele se emociona. Leandro elogia os netos e Glaucia comemora a aprovação do pai. Bernardo tranquiliza Vera, alegando que ela vai recuperar o dia perdido no Monter Mercado; Romeu diz que o estabelecimento não seria a mesma coisa sem ela. Karen ignora Romeu e Rosalina percebe que eles não estão mais grudados como antes. O sistema do Monter Mercado volta ao normal. Após conseguir a informação que Glaucia contratou o hacker, Vitor ameaça Glaucia e pede um aumento.

Capítulo 80, sexta-feira, 25 de agosto

Romeu conta para Nando que Karen se declarou para ele; Nando promete não repassar a notícia. Karen repara que Alex está navegando nas redes sociais de Lívia e pergunta se ele está gostando dela. Lívia mostra um vídeo de um garoto skatista chamado Diego [Felipe Costa]. Julieta repara que Alex adicionou Lívia nas redes sociais. Lívia diz a Julieta que ela e Alex são só vizinhos; Julieta reforça que seria hipocrisia se Lívia virasse amiga da rival. Dimitri, Ellen, Ian e Nath voltam novamente ao ferro-velho e observam a Trufa amarrada em uma corda em um local sujo, sem água nem comida. Em conversa com Glaucia, Vitor consegue 30% de aumento. Nando conta a fofoca da Karen para Rosalina, ela fica indignada achando que Karen fingiu ser amiga só para afastá-la de Romeu. Na sorveteria, Lívia comenta com Alex que não vai aceitar a solicitação dele; Téo flagra os dois juntos. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam a Telma sobre a situação de Trufa e pedem ajuda para resgatar a cachorra. Telma solicita ajuda de Mauro para salvar Trufa. Clara quer resgatar “Jogo da Bandeira”, brincadeira de infância, para a Festa da Árvore. Rosalina encontra Karen, debocha dela e comenta que sabe do fora que levou; Karen nega até o fim. Mauro, Telma e as crianças vão até o ferro-velho, mas Claudio expulsa todos do local. Karen fica chateada com Romeu por espalhar segredo. Na pista de skate, Julieta encontra com o menino que viu nas redes sociais, o Diego, e fica encantada com o garoto.