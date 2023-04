Simone Biles exibe fotos do seu casamento com Jonathan Owens

A ginasta olímpica Simone Biles oficializa seu casamento com o jogador da NFL Jonathan Owens em uma cerimônia intimista

A ginasta olímpica Simone Biles (26) está casada! Elaoficializou o seu casamento com o jogador da NFL Jonathan Owens (26) no último final de semana em uma cerimônia intimista. Nas redes sociais, ela anunciou a novidade para os fãs e mostrou as fotos do seu grande dia ao lado do noivo.

A musa apareceu saindo do cartório após assinar o casamento civil. Ela surgiu com um lindo vestido branco de noiva, enquanto o noivo usou um terno bege. "Eu disse sim oficialmente", disse ela na legenda.

Vale lembra que os dois se conheceram em 2019 após um jogo de futebol americano. Mas o romance só começou quando se encontraram em um aplicativo de namoro em março de 2020. O noivado foi anunciado em fevereiro de 2022.

O pedido de casamento aconteceu em um gazebo em Houston, no Texas. Ele entregou um anel de noivado de diamante para a amada na data especial.

Depois do casamento civil nos Estados Unidos, os noivos vão fazer uma festa de casamento no exterior. Eles ainda não revelaram o local onde vai acontecer a celebração, mas já avisaram que vão ter oito damas de honra, sete padrinhos e cerca de 140 convidados.