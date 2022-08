Prestes a casar, Mari Palma faz mistério com vestido: ''Look mais esperado''

Mari Palma deixou os seguidores ansiosos ao compartilhar foto com o vestido do casamento com Phelipe Siani

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 17h17

Mari Palma (33) e Phelipe Siani (37) já estão na função casamento! O casal vai trocar alianças neste final de semana e a jornalista resolveu deixar os seguidores bem ansiosos para o grande momento.

No feed do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto no elevador segurando o seu vestido e falou da ansiedade para a cerimônia. "Eu e o lookinho mais esperado de todos. é oficial: vou casar esse FDS com meu melhor amigo", escreveu ela.

Pelos Stories do Instagram, Mari mostrou os detalhes do local onde o casamento vai acontecer, que ainda vai contar com outras festas para celebrar o matrimônio do casal.

Phelipe Siani também compartilhou uma foto mostrando a preparação para a cerimônia. "Daqui a pouco começam os dois dias de festa do fim de semana mais importante da minha vida. Eu não tô nem acreditando. Eu vou casar com a @maripalma", disse ele.

Recentemente, Mari Palma fez uma homenagem para o pai, Luiz Palma, no dia que ele faria 72 anos. Mari relembrou uma foto em que aparece abraçada com o pai e dando um beijo em seu rosto, e agradeceu por ter sido escolhida para ser a filha dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Phelipe Siani (@phelipe.siani)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!