Perlla celebra seu casamento com Patrick Abrahão

Perlla oficializa seu casamento com Patrick Abrahão durante cerimônia intimista e vestido de noiva de R$ 26 mil

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 17h56

A cantora Perlla e o empresário Patrick Abrahão celebraram o casamento nesta quarta-feira, 8, em uma cerimônia intimista em um hotel no Rio de Janeiro. Eles reuniram os amigos e familiares para a celebração do amor deles depois do casamento no civil.

Para a ocasião, a noiva escolheu um vestido branco com renda da estilista Lu Rodrigues, com personal stylist de Elizabeth Martins. O modelito é avaliado em R$ 26 mil e as alianças custam cerca de R$ 100 mil. A cerimônia foi celebrada pelo pai do noivo, o apóstolo Abrahão.

Perlla e Patrick estão juntos desde maio de 2021 e se conheceram por causa do trabalho dele, no ramo dos negócios, e um amigo em comum os apresentou. Agora, eles querem fazer uma nova comemoração de casamento em Dubai no mês de julho.

Fotos do casamento de Perlla e Patrick Abrahão: