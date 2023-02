Núbia Oliiver aceita pedido de casamento durante cruzeiro e exibe o anel de noivado

Núbia Oliiver é pedida em casamento durante viagem com o amado, o advogado Francisco Silva, no carnaval

A modelo Núbia Oliiver vai casar! Nesta sexta-feira, 24, ela anunciou que ficou noiva durante o feriadão do carnaval. Ela fez uma viagem de cruzeiro com o amado, o advogado Francisco Silva, e foi surpreendida com o pedido de casamento.

"No carnaval resolvemos fazer um cruzeiro. No primeiro dia foi caos, pois pegamos o porto fechado, devido às chuvas do litoral, mas nos divertimos muito, foi uma lua de mel antecipada. Até porque tive um pedido de casamento surpresa, agora oficial com anel e tudo, em pleno carnaval”, disse ela.

Porém, ela contou que esta não foi a primeira vez em que foi pedida em casamento. Ela não aceitou os pedidos anteriores e explicou o motivo. “Já tive esse pedido outras vezes durante esses 3 anos, mas ainda não estava pronta para aceitar. Estamos nos ajustando para ter uma vida tranquila e nossa história, só nossa, um novo ciclo, uma nova vida", afirmou.

Inclusive, Núbia Oliiver quer se casar ainda em 2023. "O casamento finalmente vai sair esse ano, mas será algo somente para família. Não gosto de festas, mas será público como sempre”, declarou.

Núbia Oliiver faz homenagem para o noivo

Há poucos dias, Núbia Oliiver comemorou o aniversário de namoro com uma mensagem especial para o noivo, Francisco Silva, nas redes sociais.

"Uma história linda….​​​​​​​ NOSSA HISTÓRIA…​​​​​​​​ Uma história confusa.​​​​​​​​ Uma história de altos e baixos.​​​​​​​​ Mas simplesmente “NOSSA HISTÓRIA". Uma história que, no olhar dos outros, não daria certo.​​​​​​​​ Mas a “NOSSA HISTÓRIA" deu certo.​​​​​​​​ Te amo mais que tantão e muitão​​​​​​​​", afirmou.