Nati Vozza e Alcyr Araújo celebram casamento em cerimônia íntima

A influenciadora digital Nati Vozza celebrou a união com Alcyr Araújo no último sábado, 3, em uma cerimônia discreta e sofisticada em seu apartamento

No último sábado, 3, a influenciadora Nati Vozza oficializou a união com o engenheiro civil Alcyr Araújo. A sofisticada e discreta celebração de casamento ocorreu no apartamento do casal, em São Paulo. A comemoração foi dividida em dois momentos distintos. Primeiro, eles festejaram ao lado da família. Em seguida, receberam amigos mais próximos para uma balada no apartamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, Nati mostrou os detalhes do casamento para os seguidores. Para selar os votos com o engenheiro civil, a blogueira apostou em um vestido da estilista Dani Messih. "Só pra vocês participarem e verem um pouco do meu primeiro vestido da cerimônia", escreveu. A maquiagem da empresária ficou nas mãos de Mauro Marcos.

Nos comentários da publicação, Nati Vozza recebeu diversos elogios de grandes nomes. "Lindos! Toda felicidade do mundo", disse Mari Saad. "Like a princess", elogiou a influenciadora Ya Burihan. "Que linda você! Parabéns", vibrou Daniella Sarahyba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nati Vozza (@nativozza)

Em seguida, a noiva mostrou seu segundo look para o evento. A decoração foi cuidadosamente planejada por Marcela Ascar, com destaque para a exuberância das flores em um elegante tomara que caia.

"Meu segundo vestido para curtir a festa. Obrigada, @danimessih, por executar tão perfeitamente meu sonho", agradeceu Nati.

Os seguidores não deixaram de elogiar o gosto da empresária. "Romântica e colocou drama no sapato. A cara da Nati.", disse uma internauta. "Perfeita! Sua cara. Os looks são totalmente sua essência e personalidade! Amei.", elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nati Vozza (@nativozza)

Nati Vozza ainda compartilhou o vídeo oficial desse momento mágico. Nele, é possível ver o ambiente e preparação dos noivos. "Parece que ainda estou sonhando. Recebi o vídeo desse dia mágico, que ficará pra sempre em nossos corações e quis dividir com vocês, pois estou recebendo tantas mensagens lindas que quero retribuir todo o amor fazendo vocês viverem um pouco desses momentos com a gente.", legendou.