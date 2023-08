Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo se casam no religioso em noite especial

Juntos há 10 anos e com três filhos, a apresentadora Lucilene Caetano e o lutador Felipe Sertanejo se casam no religiosa em celebração intimista

A apresentadora Lucilene Caetano, que já trabalhou na Band, e o lutador de UFC Felipe Sertanejo se casaram no religioso na noite de segunda-feira, 15. A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, e eles reuniram seus convidados em uma festa intimista com decoração tradicional.

Para a grande noite, a noiva usou um vestido longo com rendas e transparência, além do véu combinando. Ela ainda escolheu um buquê de flores brancas. Por sua vez, o noivo usou um terno tradicional com gravata branca.

Na festa, os novios contaram com decoração tradicional e o bolo de casamento chamou a atenção com a decoração toda branca e com flores de açúcar.

Vale lembrar que Lucilene e Felipe estão juntos há 10 anos e se casaram no civil há alguns anos. Eles são pais de três crianças: Theo, de 7 anos, Davi, de 3 anos, e Zion, de 9 meses. A união no religioso foi o momento de celebrar os 10 anos de união do casal junto com seus amigos e familiares.

Veja as fotos do casamento de Felipe Sertanejo e Lucilene Caetano e também da decoração:

Fotos: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Lucilene Caetano fez homenagem para Felipe Sertanejo no Dia dos Pais

No último domingo, 13, Lucilene Caetano fez uma homenagem especial para Felipe Sertanejo no Dia dos Pais. "Ele é o verdadeiro pai da atualidade. Que carrega valores e princípios da honradez de uma paternidade sólida e verdadeira. Busca crescer em virtudes e comprometimento na criação dos nossos filhos. Sabe sobre a missão incrível que é carregar nos ombros a graça de um Pai. Que sorte dos nossos meninos tê-lo como pai @sertanejoufc! Que Deus o conserve e o ilumine neste caminho de amor e luz que é a paternidade. Parabéns pelo seu dia, meu amor ! Feliz Dia dos Pais ao grande Pai dos meus filhos! Te amamos! Feliz Dia dos Pais!!!!", afirmou ela.