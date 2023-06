Jogador Bruno Guimarães, da Seleção Brasileira, se casa no Cristo Redentor

Bruno Guimarães celebra seu casamento com Ana Lidia aos pés do Cristo Redentor e mostra as fotos da cerimônia

O jogador de futebol Bruno Guimarães, que já jogou na Seleção Brasileira de Futebol Masculino, está oficialmente casado! Ele celebrou seu casamento com a nutricionista Ana Lidia aos pés do Cristo Redentor, ponto turístico no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 7.

A cerimônia luxuosa contou com a presença de amigos e familiares e também do filho do casal, Matteo, de 7 meses, que roubou a cena ao surgir no colo dos pais. Os noivos ficaram emocionados durante a celebração religiosa.

Nas redes sociais, ele mostrou algumas fotos do casamento ao ar livre e encantou ao falar sobre o momento especial. “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma noite/dia que ficará na minha memória para sempre! Grato a Deus por a oportunidade e por mais um sonho realizado. Te amo e te amarei minha mulher”, disse ele.

Vale lembrar que Bruno Guimarães joga no time Newcastle, na Inglaterra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⚽️ BRUNO GUIMARÃES (@brunoguimaraes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Lídia Martins Guimarães (@analidiamartinss)

Mais um casamento que aconteceu nesta semana!

O ex-BBB Maurício Mau Mau celebrou seu casamento com a veterinária Sabrina Gaia nesta semana e mostrou as fotos para os seus fãs nas redes sociais. A cerimônia aconteceu ao ar livre e ainda contou com o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho do casal.

Juntos, eles vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Serena. "Já nos conhecemos há 17 anos e desde o primeiro momento, como sempre te disse, por mais que seus olhos sejam lindos, sempre achei mais lindo ainda, a forma que você vê o mundo, e a imensidão de grandeza de valores que traz por trás desses olhos", disse ele.

E completou: "Seja quem for que tenha a oportunidade de te conhecer, é uma pessoa de sorte só pela chance de troca, já eu, já me considero honrado e abençoado por poder chamar de esposa um ser humano tão singular quanto cada estrela que brilha no céu, e por mais que eu ame olhar as estrelas e contemplar as constelações, você é a que mais brilha, que mais irradia meu coração e a que mais me hipnotiza…".