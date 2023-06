Lembra dele? Ex-BBB Maurício Mau Mau se casa em cerimônia ao ar livre

Tá casado! Ex-BBB Maurício Mau Mau celebra seu casamento com a veterinária Sabrina Gaia e também faz o chá revelação do primeiro bebê do casal

O ex-BBB Maurício Mau Mau está casado! Ele celebrou seu casamento com a veterinária Sabrina Gaia nesta semana e mostrou as fotos para os seus fãs nas redes sociais. A cerimônia aconteceu ao ar livre e ainda contou com o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho do casal.

Juntos, eles vão ser pais de uma menina , que vai se chamar Serena. O casamento contou apenas com a presença de amigos íntimos e familiares e aconteceu na pousada da família em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele compartilhou as fotos da cerimônia e também falou sobre o relacionamento com a esposa. "Já nos conhecemos há 17 anos e desde o primeiro momento, como sempre te disse, por mais que seus olhos sejam lindos, sempre achei mais lindo ainda, a forma que você vê o mundo, e a imensidão de grandeza de valores que traz por trás desses olhos", disse ele.

E completou: "Seja quem for que tenha a oportunidade de te conhecer, é uma pessoa de sorte só pela chance de troca, já eu, já me considero honrado e abençoado por poder chamar de esposa um ser humano tão singular quanto cada estrela que brilha no céu, e por mais que eu ame olhar as estrelas e contemplar as constelações, você é a que mais brilha, que mais irradia meu coração e a que mais me hipnotiza…".

Vale lembrar que Mau Mau participou do BBB 11.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ΜΔỮ ΜΔỮ ĴØΔĦ • 🇧🇷🇵🇹 (@maumaujoah)

Ex-BBB Camilla de Lucas e cantor Blecaute se casam em cerimônia com presença de famosos

A influenciadora digital Camilla de Lucas, de 28 anos, e o cantor carioca Mateus Ricardo, o Blecaute, estão oficialmente casados! Os dois subiram ao altar na tarde no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que recebeu 230 convidados.

A vice-campeã do BBB 21 e o artista estão juntos há três anos e anunciaram o noivado em outubro de 2021, meses após o fim do reality show da TV Globo.

Em publicação compartilhada por Hugo Gloss no Instagram, é possível ver alguns detalhes do casamento, que aconteceu numa casa de festas na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste da capital carioca, como a entrada de Camilla e o momento do tão esperado "sim".