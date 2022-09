Ex-noiva de Gabriel Diniz se casa: 'Amor e mais nada'

Ex-noiva do cantor Gabriel Diniz, Karoline Calheiros mostra as fotos do seu casamento com o empresário Tom Santos

A influenciadora digital Karoline Calheiros, que é a ex-noiva do cantor Gabriel Diniz (1990 - 2019), está casada! Ela subiu ao altar nesta semana com o empresário Tom Santos em uma cerimônia luxuosa e encantadora com a presença de amigos e familiares.

Karoline era a noiva de Gabriel Diniz quando ele faleceu em um acidente de avião em 2019. Ela comoveu os fãs do artistas com sua emoção no velório dele.

Agora, ela se apaixonou de novo e formou uma nova família. “Amor, amor, amor e mais nada!”, disse ela ao mostrar as fotos do seu casamento. O marido dela também fez uma homenagem para a jovem. “Te amo, meu amor! Obrigado por me fazer o homem mais feliz desse mundo! Tudo foi incrível! Só de imaginar que não tínhamos nada a ver, estou muito feliz em casar com a mulher da minha vida”, disse ele.

Karoline Calheiros fez homenagem para Gabriel Diniz

Karoline Calheiros seguiu fazendo homenagens para o ex-noivo, Gabriel Diniz, após a sua morte. No dia em que completaram dois anos da morte dele, ela compartilhou um recado sobre a missa e falou sobre a saudade do artista.

"Mais um ano de saudades, porém mais um momento para sermos gratos e expressarmos a importância dele para nós! Deus é com nosso Gabriel", disse ela.

