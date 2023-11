Ex-BBB Marcela Mc Gowan pede Luiza em casamento em parque de diversões

Marcela Mc Gowan faz pedido de casamento para a cantora Luiza mesmo depois das duas já estarem noivas. Saiba o motivo!

A ex-BBB e médica Marcela Mc Gowan surpreendeu ao revelar que fez um pedido de casamento para a cantora Luiza mesmo depois das duas já estarem noivas. O primeiro pedido foi feito por Luiza há alguns meses, mas Marcela quis repetir o gesto para surpreender a amada. Assim, ela escolheu um parque de diversões nos Estados Unidos para ser o cenário do pedido.

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos de quando ajoelhou aos pés da noiva para fazer o pedido e entregar o anel de noivado junto com uma varinha do universo da saga Harry Potter. Na legenda, ela explicou a sua decisão de fazer um segundo pedido de casamento.

"Isso não é um deja vu, ontem eu resolvi pedir a mão da minha Lulu em casamento. Sim ela já tinha me pedido esse ano, e foi um dos dias mais lindos. Me senti tão amada, tão validada, tão especial. E isso me fez refletir, sobre como eu gostaria que ela tivesse esse momento dela, de se sentir o centro do mundo, onde alguém está literalmente jogado aos seus pés e selando um compromisso com você. No mundo heteronormativo já temos o script de quem “deve” realizar o pedido ( o que acho bobeira), mas e quando se trata de duas mulheres?", disse ela.

E continuou: "Em relações não hétero há muita falta de referências, do que fazer, o que é complicado, mas também pode ser lido como algo poderoso. Protagonizar e criar nossas próprias histórias baseadas no que sentimos, e não no que tem que ser. E o que eu senti, e sinto todos os dias, é que quero que você, minha Luiza, saiba sempre o quão especial e valiosa você é pra mim. O quanto quero construir uma vida do seu lado e ter você como minha parceira em cada etapa. Quero se se sinta segura de que estarei ao seu lado na saúde e na doença, quero que compartilhe comigo a alegria e a tristeza. Sim prometo amar-te e respeitar-te por todos os dias da minha vida! Quero que você saiba que valorizo você, amo você, desejo você e tenho muito orgulho de te chamar de minha NOIVA. Te amo".

Veja as fotos do segundo pedido: