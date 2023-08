Marcela Mc Gowan e Luiza Martins anunciam noivado: ''Vamos casar''

Em castelo do Harry Potter, Marcela Mc Gowan e Luiza Martins ficam noivas; veja as fotos

Marcela Mc Gowan e Luiza Martins estão noivas! Neste sábado, 26, a ex-BBB e a cantora compartilharam fotos na rede social anunciando a novidade. O pedido especial aconteceu durante a viagem que estão fazendo nos EUA.

Em frente ao castelo de Harry Potter, na Universal Orlando, local importante no relacionamento delas, elas colocaram as alianças e selaram o noivado. Segundo a médica, desde que conheceu a cantora, ela já sentia que iam viver momentos inesquecíveis juntas e que se casariam. O pedido especial foi feito por Luiza.

"Vamos casar! Quando conheci a Lu um dos primeiros planos foi levar ela pra conhecer o castelo do Harry Potter (ela AMA o filme) ! E foi nesse cenário aí que ela me surpreendeu com pedido mais doce do mundo!", falou a ex-BBB.



"Eu te disse sim desde o primeiro beijo. Eu sempre soube que viveríamos muitas coisas juntas, e sempre tive a certeza que queria construir uma vida com você. A gente se escolhe todos os dias, se cuida, se ama, se admira, se protege, se prioriza!", comentou a ginecologista.



"Nosso amor é tudo que um dia idealizei viver! Então SIM, meu amor! SIM para tudo com voce! SIM todos os dias da minha vida! Te amo, minha NOIVA", declarou Marcel Mc Gowan, que já se casou uma vez em uma cerimônia luxuosa com um empresário, em 2016.

Em entrevista exclusiva à CARAS, elas já tinham falado sobre o desejo de subirem ao altar. "A gente quer casar na praia e fazer um festão, mas do nosso jeito e só para as pessoas que fazem sentido para a gente", contou Marcela, que está ao lado de Luiza há dois anos.

Em SP, Marcela Mc Gowan e Luiza Martins abrem duplex

Um namoro praticamente impulsionado pela mídia. Assim aconteceu com Luiza Martins e Marcela Mc Gowan. Mas, ainda que a pressão tenha sido grande, antes mesmo de assumirem um compromisso perante o público, a sertaneja e a médica e empresária já estavam mais do que apaixonadas. “Nós estávamos saindo há um tempo. Até que, um dia, me viram no show dela e começaram a me ligar fazendo perguntas. Então conversamos e decidimos assumir”, relembra Marcela, aos risos. “Não foi nada planejado. Eu nunca tinha namorado uma pessoa pública e não tinha noção da proporção que um relacionamento assim teria. Quando aconteceu, já estávamos bem envolvidas. Nossa relação foi muito intensa desde o começo”, emenda Luiza, que, até então, costumava levar a vida pessoal de forma mais discreta. “Sempre fui muito na minha. Não por querer omitir ou ter vergonha de algo, mas é meu jeito. Coincidiu que, quando conheci a Marcela, estava começando nas redes sociais”, explica.

E, em se tratando de intensidade, o amor entre Luiza e Marcela evoluiu exatamente assim. Juntas há dois anos e meio, elas passaram a dividir a rotina ainda nos primeiros meses do relacionamento. “Era pandemia, ela estava em Goiânia e eu em São Paulo. Toda vez que íamos nos ver era uma confusão por conta dos protocolos de aeroporto. Até que falei para ela vir passar um tempo na minha casa”, conta a médica. “Na minha cabeça, essa mulher ia me dar um golpe tão grande que eu sairia da casa dela direto para a terapia”, emenda Luiza, aos risos.

Embora nunca antes tenha dividido o teto com alguém, a sertaneja decidiu se arriscar. E deu tudo certo. “Por mais estranho e emocionado que seja dizer isso, a Marcela sempre me trouxe uma sensação de certeza muito grande”, declara. Atualmente, o casal vive em um apartamento duplex na capital paulista e divide o espaço com dois gatinhos de estimação: Preto e Marília Miaudonça. A segunda, inclusive, foi batizada em homenagem à cantora e amiga pessoal de Luiza, Marília Mendonça (1995-2021). “A consideração foi feita ainda em vida. Marília sabia e adorava a xará”, revela a sertaneja.

FOTOS: PAULO SANTOS